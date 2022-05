Si alguna cosa faltava al president peruà Pedro Castillo era una acusació de plagi agreujat. La seva tesi de mestria es troba a aquestes hores a l’ull d’una nova tempesta política que també arrossega la primera dama, Lilia Paredes, i afegeix una nova dosi d’inestabilitat al Govern. La fiscalia està a punt d’obrir una causa contra Castillo i la seva dona. «Desmenteixo qualsevol acte irregular. El treball de tesi va ser validat amb els estàndards de qualitat educativa respectius. La investigació va comptar amb un assessor i va ser sustentada davant els integrants d’un jurat qualificador que posteriorment em van atorgar el grau corresponent», va dir el mandatari i va atribuir la revelació del programa televisiu Panorama a un «pla desestabilitzador».

La presentadora Rosana Cueva va defensar la investigació periodística. En l’escrit de Castillo, va dir, «no hi ha cap peu de pàgina i això és el més sorprenent. Fins i tot es pot afirmar que el marc teòric, de 24 pàgines, és al 100% còpia sense reconèixer autoria». Per a súmmum, Juan Cadillo, qui va formar part d’un dels oscil·lants trams del Govern que va entrar en funcions a finals del juliol passat, ni més ni menys que al capdavant de la cartera educativa, va estimar que, si es comproven les denúncies, el president «hauria de fer un pas al costat».

Castillo, el mandat del qual està travessat per reiterades crisis i investigacions judicials, al punt d’haver canviat quatre vegades el primer ministre, va adquirir notorietat com a dirigent sindical dels mestres rurals. Per millorar el seu salari, el mandatari així com la seva dona van cursar una mestria en Psicologia Educativa en la universitat privada César Vallejo, que és propietat de l’empresari, excandidat presidencial i excongressista César Acuña. En la nit de diumenge passat, el cicle Panorama va accedir a la tesi, de 121 pàgines, i va assegurar que existeix un 54% de coincidència total amb la d’altres autors que no són degudament reconeguts. El més destacable del cas és que la Superintendència Nacional d’Educació Superior Universitària (Sunedu) va clausurar la casa d’estudis d’Acuña per mancar d’autorització per impartir cursos de postgrau. La denúncia televisiva va presentar una altra anomalia: un dels tutors de la tesi de Castillo no existeix.

Insòlita defensa

Eduardo Pachas, l’advocat de Castillo, va esbossar una curiosa defensa de l’experiència acadèmica del cap d’Estat: al moment de graduar-se, les normes de qualitat educativa eren tan exigües que el plagi, va suggerir, no era objecte de sanció. El que va fer el seu client, podria ser «deshonest», però sobre la base del «marc jurídic» llavors existent que, entre altres coses, va facilitar l’aprovació del treball final, tant de Castillo com el del realitzat per la seva dona i que és també objecte de les mateixes acusacions. Quan les seves paraules havien arribat a tots els telenotícies, Pachas va canviar d'argument: «El que dic és que no hi ha delicte, no hi ha una falta ètica, no hi ha una falta moral ni res. Això no té res a veure amb un tema deshonest».

Per acabar amb aquest tipus de situacions repetides, el Congrés va aprovar vuit anys enrere la creació de la Sunedu per tal de controlar el negoci de la titulació fàcil que moltes vegades derivava en estafes i judicis. Sunedi va detectar que 50 cases d’estudis privades no complien els requisits elementals per funcionar.

Contrareforma

El coneixement públic de la suposada tesi copiada de Castillo va acabar de donar una empenta a l’actual legislatura per limitar el funcionament de la Sunedu. El diari de Lima El Comercio va recordar que «almenys 25 parlamentaris tenen vincles amb universitats a les quals se’ls va denegar el llicenciament per no complir les condicions bàsiques de qualitat exigides per l’organisme». Una cosa iguala el Congrés i el titular de l’Executiu: tots dos són molt impopulars, segons les enquestes.

La Sunedu ha exigit a Castillo que compleixi la seva promesa electoral i impedeixi el que és anomenat una «contrareforma» universitària. Quedarà en la història que aquest Congrés va ser responsable del retrocés de la reforma universitària que perjudicarà milers d’estudiants. Esperem que el Poder Executiu l’observi i així recuperar la defensa de l’educació», va dir el superintendent de la Sunedu, Oswaldo Zegarra.