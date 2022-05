La presència de manades senceres de senglars als carrers de Roma s’ha convertit en una emergència que cap alcalde aconsegueix resoldre i que preocupa cada vegada més els seus ciutadans, que han arribat a plantejar-se «un toc de queda nocturn» per evitar els animals, davant la ineficàcia demostrada per les autoritats.

E' tutta colpa della Raggi! Ormai Roma è invasa. I cinghiali sono diventati grandi come tori e aprono i cassonetti da soli. Guardate che roba! pic.twitter.com/KmyKKAPY9E — Paolo Ferrara (@Paolo__Ferrara) 3 de mayo de 2022

The video that everyone is talking about in #Rome this week: a dozen wild boar walking calmly through traffic on Via Trionfale. #cinghiali pic.twitter.com/ZrLfK49lOZ — Wanted in Rome (@wantedinrome) 22 de septiembre de 2021

Aquest greu problema, que es remunta a fa menys d’una dècada, va cobrar protagonisme durant la pandèmia, quan amb l’absència de gent als carrers de la capital va augmentar l’entrada de senglars fins a arribar als diversos centenars –oficialment no n’hi ha una xifra exacta– que es poden veure actualment a diverses zones de la ciutat.

«Roma és un dels centres urbans que en els últims set o vuit anys ha registrat l’augment més important fins a convertir-se en la ciutat més crítica a escala nacional, junt amb Gènova i Trieste (nord)», va explicar a Efe Andrea Monaco, de l’estatal Institut Superior per a la Protecció i la Investigació del Medi Ambient (ISPRA).

Veure una parella de senglars s’ha tornat una rutina diària per als romans, com demostren la multitud de vídeos que circulen per les xarxes socials d’aquests animals salvatges passejant entre cotxes i transeünts, sense veure’s exposats a la caça o altres depredadors i amb aliment disponible als contenidors plens d’escombraries.

Greu perill

Segons el doctor Monaco, tot i que aquests mamífers puguin semblar tranquils, la seva presència a la ciutat suposa un greu perill perquè poden provocar accidents de trànsit i atacar persones i mascotes.

De fet, diversos residents del barri d’Aurelio, al nord de Roma i limítrof amb el Vaticà, han arribat a declarar un «toc de queda nocturn» després de l’atac que va patir una veïna per una femella que es trobava amb els seus petits i que, malgrat no tenir conseqüències greus, ha causat alarma, informen mitjans locals.

Un dels principals motius de l’entrada massiva de senglars a Roma és la peculiaritat de la ciutat, que té els seus 1.285 quilòmetres quadrats completament envoltats per grans àrees agrícoles i espais verds, en molts casos sense gairebé manteniment.

Aquests espais propicien l’arribada dels animals, atrets principalment per la disponibilitat de menjar que troben als contenidors, plens d’escombraries a causa de la mala gestió crònica dels residus.

Contenidors

«És fonamental que no hi hagi menjar per a l’espècie, els contenidors han d’estar nets i no hi ha d’haver residus fora. Tampoc ha de deixar-se menjar antropogènic disponible, com el que es posa a les mascotes», va explicar Monaco, que va criticar durament els qui donen menjar als senglars perquè empitjoren la situació i estan incomplint la llei municipal.

En els primers sis mesos de gestió del nou alcalde romà, Roberto Gualtieri, no s’ha aconseguit millorar la situació que va deixar la seva antecessora, Virgina Raggi, molt criticada per la mala gestió de les escombraries, tot i que el regidor ha anunciat la seva intenció de construir abans del 2025 una incineradora per afrontar el problema dels residus.

Segons Monaco, la nova junta municipal ha mostrat una «voluntat més clara per intentar resoldre el problema des del punt de vista tècnic amb una operativitat més gran».

Fa uns dies, el govern local va aprovar el primer projecte per identificar els punts d’entrada dels senglars, com el parc d’Insugherta o el d’Apia Antica, amb l’objectiu de tancar-los i centrar allà els esforços de la recollida d’escombraries.

Solucions no violentes

Però les associacions protectores d’animals són molt escèptiques amb la falta de mesures preventives i critiquen que les forces de seguretat matin els senglars –com va passar el 22 d’abril amb un exemplar que es trobava al barri on viu l’alcalde– perquè «no són agressius», sinó que es defensen al sentir-se amenaçats.

«La present administració no ha programat cap tipus d’estratègia diversa a l’anterior govern», van dir a Efe fonts de l’associació Animalistes Italians, organitzadors de les mobilitzacions més grans en aquest assumpte.

Per protegir els senglars proposen solucions «no violentes», com esterilitzar-los per evitar que la població creixi o bé capturar-los i tornar-los al camp.

No obstant, l’ISPRA es qüestiona aquestes solucions perquè «són impracticables des d’un punt de vista tècnic i gairebé sempre insostenibles des d’un punt de vista pràctic i econòmic», segons Monaco.

Malgrat les seves diferències, les dues parts coincideixen que les autoritats han d’actuar de forma urgent i imminent per solucionar una emergència que passa per resoldre el problema crònic dels residus de la ciutat.