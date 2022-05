Els Bombers han trobat els cossos dels dos operaris desapareguts en l'explosió d'aquest divendres al barri de Salamanca de Madrid, segons ha explicat l'alcalde de la capital espanyola, José Luís Martínez Almeida. Es tracta de dos homes de 21 i 27 anys de nacionalitats espanyola i hondurenya. Almeida ha confirmat que treballaven en la rehabilitació de l'edifici i que l'explosió l'ha causat una fuita de gas. En declaracions als mitjans ha explicat que, en sentir l'olor del gas, els dos operaris han baixat a un soterrani on se suposava que hi havia la clau de pas, mentre els companys abandonaven l'edifici. Ha estat aleshores quan hi ha hagut l'explosió, que ha provocat la mort instantània dels dos individus en caure'ls a sobre tones de runa.

Almeida, que ha indicat que a efectes administratius l'obra estava declarada a l'Ajuntament, ha explicat que un cop localitzats els cossos, ara les tasques dels Bombers se centraran en apuntalar l'edifici, que ha quedat molt malmès. A banda de les dues víctimes, els Bombers han hagut de rescatar cinc persones de l'interior de l'edifici i no els consten més desaparicions. Hi ha almenys divuit ferits, un greu. S'han fet quatre trasllats a l'hospital. Diversos ferits després d'una explosió en un edifici del barri de Salamanca de Madrid Dels divuit ferits, deu ja han estat donats d'alta. Dos dels edificis annexos a l'immoble afectat, al carrer Ayala amb General Pardiñas, han estat desallotjats per precaució i s'han atès tres persones amb crisis d'ansietat a un col·legi proper.