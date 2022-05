La UE vol abans del setembre més vacunes contra la covid adaptades a les noves variants

Tot i que la situació a Europa s’ha estabilitzat, les infeccions per covid-19 continuen comptant-se per milions a nivell mundial, cosa que significa que la pandèmia està molt lluny d’acabar-se. «Hem de seguir alerta i estar preparats per a l’aparició de noves variants i un possible augment dels casos l’hivern que ve», va advertir ahir el cap de l’estratègia de vacunes de l’Agència Europea del Medicament (EMA), Marco Cavalieri, que es marca com a prioritat aconseguir vacunes contra la covid adaptades a les noves variants per al mes de setembre com molt tard, a temps per a la pròxima campanya de vacunació de la tardor-hivern.

«Les vacunes són un pilar central de la nostra resposta a la pandèmia i gairebé mig milió de vides de persones de més de 60 anys s’han salvat gràcies a la vacunació», va explicar el responsable de l’EMA. L’agència treballa juntament amb els laboratoris farmacèutics en el desenvolupament de «vacunes adaptades» a les possibles noves variants del virus, com l’òmicron, que ofereixin alhora una protecció a llarg termini més gran que les vacunes disponibles fins ara. Segons va explicar Cavaleri, la «prioritat és assegurar que les vacunes adaptades siguin aprovades com a molt tard al setembre», cosa que donaria temps a més als fabricants a ajustar-ne la producció. En aquest procés, segons va admetre el responsable de vacunes de l’agència, Pfizer/BioNTech i Moderna, que produeixen vacunes basades en l’ARN missatger, porten la davantera. Quant a l’administració de la quarta dosi de vacunes d’ARN missatger, o el segon reforç, l’EMA insisteix que de moment és «massa aviat» per considerar-ne l’administració en la població general, tot i que n’avala l’ús en les persones més grans de 80 anys atès el risc més elevat de covid-19 greu en aquest grup d’edat. Fins ara només el 50% dels europeus estan totalment vacunats amb la pauta primària i el reforç.