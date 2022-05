La nit i l’alcohol són una companyia perillosa. Si no, que els ho diguin als dos assistents de la Feria de Abril de Sevilla que se les van tenir amb els porters de la caseta del PSOE en intentar entrar per força al lloc.

Un d’ells, com a mínim, estava en un avançat estat d’embriaguesa, però això no li va impedir intentar entrar persistentment malgrat la negativa de la seguretat. L’actuació dels porters va ser molt dura, sorprenent els que hi eren presents.

Pelea en la feria de Sevilla 2022 . Mala leche total vergüenza pic.twitter.com/MYHcrGmi4L — elena danalache (@EDanalache) 4 de mayo de 2022

El PSOE s’ha desmarcat de l’actuació dels guàrdies de seguretat i ha decidit prescindir-ne de cara als següents dies de la Feria. A les xarxes socials ha sigut un vídeo molt comentat.