«No ha sigut una bomba ni un atemptat, és un lamentable accident», va dir el president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, després de l’explosió en un cotitzat hotel del centre de l’Havana que va provocar la mort d’almenys 22 persones. D’acord amb les informacions oficials, 64 habitants han resultat ferits, alguns d’extrema gravetat. «N’aprendrem la lliçó, n’avaluarem els danys i ens en recuperarem», va dir Díaz-Canel a una perplexa població quan es va presentar al lloc del desastre.

La Presidència va informar a Twitter que entre els morts hi ha un menor i una embarassada i que entre els ferits hi ha 14 menors (tres crítics i dos greus). Deu adults i tres nens han sigut intervinguts quirúrgicament a causa de les lesions que han patit. El ministre de Turisme, Juan Carlos García Granda, va assegurar que entre els ferits no hi ha estrangers. La remoció de runa de l’hotel Saratoga, edifici emblemàtic del centre històric de la capital, pot donar en les pròximes hores noves informacions luctuoses. «Resisteixin, hem de salvar la nostra gent», va demanar Díaz-Canel al director de l’hospital Calixto García, on van ser traslladats la majoria dels ferits.

Segons les autoritats, les investigacions preliminars apunten a una fuita de gas. El Govern va informar, al seu torn, que prendrà mesures per atendre les famílies dels damnificats i els veïns dels 17 edificis de vivendes que han patit afectacions a causa de l’explosió.

Un hotel de luxe

El Saratoga va ser aixecat a finals del segle XIX i des d’aleshores va deixar la seva marca a l’Havana. Quan el castrisme va apostar la indústria turística com a sortida a l’enfonsament del soci soviètic, l’hotel va ser remodelat per convertir-se en un establiment de cinc estrelles. L’administra el grup estatal Gaviota. El Saratoga havia tancat les seves portes com a conseqüència de la pandèmia. Està previst que reobri dilluns que ve. En el moment de la tragèdia, un grup de treballadors posava a punt les instal·lacions. També s’estava portant a terme una reunió de directius del sector turístic.

Explosió i col·lapse

El succés es va produir minuts abans de les 11 del matí, quan un camió cisterna de gas liquat servia un dipòsit de l’hotel. La hipòtesi més probable és que l’explosió es degués a una fissura en la mànega del camió. L’explosió va ser tan forta que va col·lapsar una secció de l’edifici (que té set pisos) i va provocar el despreniment de la façana de les tres primeres plantes, provocant una pluja de tones de runa sobre una vorera molt freqüentada. El camió cisterna va quedar parcialment sepultat. L’explosió va provocar una gran columna de fum que va ser visible des de gran part de la capital.

Al lloc dels fets van acudir ràpidament bombers, agents de policia i equips d’emergències que van traslladar els afectats a diversos centres hospitalaris propers. Un grup d’especialistes va començar llavors a desenrunar la zona per buscar possibles víctimes atrapades a l’edifici, una tasca que va durar fins a la nit. Paral·lelament, es va aixecar amb grua i entre grans precaucions el camió cisterna accidentat, que encara tenia gas liquat altament inflamable al seu interior, i es va dipositar en un camió de grans dimensions per traslladar-lo.

En els pròxims dies s’haurà de realitzar una inspecció tècnica a l’edifici per decidir si es pot restaurar o si els danys estructurals aconsellen demolir-lo.

Centre històric i turisme

El Saratoga es trobava en un edifici d’estil neoclàssic construït el 1880 i que funcionava com a hotel des de 1911. Després de ser sotmès a una reforma integral, va ser reobert el 2005. Dels més luxosos de la capital cubana, entre els clients del Saratoga destaquen les artistes nord-americanes Beyoncé i Madonna, el modista alemany Karl Lagerfeld i el cantant dels Rolling Stones, el britànic Mick Jagger. L’hotel es trobava al cor de la zona històrica de la Habana Vieja, al costat del Capitoli, un dels principals reclams turístics del país.

El succés ha tingut lloc quan el sector turístic de l’illa intentava reactivar-se després de dos anys d’aturada forçada per la pandèmia, que ha aguditzat les dificultats econòmiques del país. El turisme és el segon sector més gran del producte intern brut (PIB) cubà, amb una aportació del 10% en 2019, i la segona font d’entrada de divises. El ministre de Turisme va apuntar en aquesta direcció quan va assegurar, al visitar el lloc del sinistre, que els treballadors que es trobaven al Saratoga tenien «moltíssima esperança en la recuperació del sector». Cuba ha rebut més de 450.000 turistes entre gener i abril i aspira a aconseguir 2,5 milions de visitants estrangers aquest any. La xifra és sensiblement superior a la de 2021, però encara lluny del volum prepandèmia.

Governs d’Amèrica i d’Europa, principalment, han enviat un missatge de condol a Cuba i han mostrat la seva solidaritat amb el país caribeny després d’aquest succés.