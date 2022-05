El bloguer ucraïnès Anatoli Xarí, sobre qui pesa una ordre internacional d’extradició que ha de resoldre un jutge de l’Audiència Nacional abans de 40 dies, ha explicat en una entrevista amb Efe que si Espanya l’extradeix «serà el final» i el mataran després de torturar-lo. Des de casa seva a Roda de Berà (Tarragona) i al costat de la seva dona, Olga Bondarenko, Xarí s’ha mostrat relaxat i ha vaticinat que només serà extradit si «Espanya no és un Estat de dret».

«Jo no he fet res. ¿Què significa delicte d’alta traïció?. Jo només m’he mostrat a favor del plurilingüisme a Ucraïna», s’ha defensat sobre l’acusació en la qual el Servei de Seguretat d’Ucraïna (SBU) basa l’ordre de detenció que ha executat l’Audiència Nacional, que de moment l’ha deixat en llibertat provisional mentre decideix, en un període màxim de 40 dies, si l’envia o no al seu país.

«No és un delicte criticar el teu Govern. Sembla que això Zelenski no ho vol entendre, assenyala Xarí, que acusa l’Executiu de Kíiv d’«utilitzar aquesta situació de guerra tan horrible per atacar els opositors».

Segons ell, ara mateix Ucraïna «és el caos, no hi ha llei ni justícia».

«¿Com pot ser que en un país puguis enviar algú 15 anys a la presó per parlar de plurilingüisme? ¿Està prohibit tenir opinió? No hauria de ser un crim», ha reflexionat.

Critica també que diputats i «membres del Govern» de Zelenski hagin parlat de «portar-lo a trossets» d’Espanya a Ucraïna i d’«acabar» amb ell.

El jutge l’obliga, mentre decideix la seva extradició, a no sortir del país, una cosa que no l’«inquieta».

Estat de dret

«Jo no vull fugir enlloc. Crec que aquest és un Estat de dret, així que no tinc motius per tenir por. I, si no és així, doncs no vull viure aquí igualment», afegeix.

Qualifica el procediment d’extradició «porqueria» i defensa que «deu minuts després [de l’inici de la guerra] ja estava en directe demanant ajuda per als ucraïnesos i dient que estava en contra de la guerra i de la invasió d’Ucraïna de Vladímir Putin».

Així mateix, assegura que ha enviat aliments i productes de primera necessitat i que ha utilitzat el seu canal per posar en contacte persones que demanen ajuda.

La Policia Nacional el va detenir dimecres al municipi tarragoní de Roda de Berà i va ser traslladat a l’Audiència Nacional per passar a disposició del jutge d’Instrucció número 4, que ha de decidir si acorda l’extradició.

Defensat per Boye

Després de la declaració, Xarí, que té com a advocat Gonzalo Boye, que ha defensat a polítics independentistes com l’expresident català Carles Puigdemont, va quedar en llibertat provisional amb mesures cautelars, tot i que sense fiança.

Xarí i la seva dona prefereixen no donar gaire informació sobre si tenen seguretat privada ni sobre els Mossos per les protestes d’ucraïnesos pro Zelenski a casa seva des que va començar la guerra.

Segons la seva dona, «molts ucraïnesos paren Anatoli pel carrer per saludar-lo i dir-li que són seguidors seus», tot i que també reconeix que han rebut insults.

«Qui amenaça el meu fill de dos anys no pot considerar-se ucraïnès, només és porqueria», diu, taxatiu, Xarí.

La detenció «va ser possible gràcies a l’estreta cooperació del Servei de Seguretat d’Ucraïna amb l’Oficina del Fiscal General, socis internacionals, i com a resultat d’una operació especial de diversos nivells dels agents de l’ordre ucraïnesos», va informar l’agència Ukrinform.

«Traïdor d’Ucraïna»

El Servei de Seguretat d’Ucraïna, l’SBU, emfatitza que aquesta detenció és una altra evidència que «tot traïdor d’Ucraïna tard o d’hora rebrà un càstig merescut, és inevitable».

El servei especial ucraïnès sospita que Xarí va cometre delictes en virtut de dos articles del Codi Penal d’Ucraïna: l’article 111 (traïció) i el 161 (violació de la igualtat dels ciutadans segons la seva raça, nacionalitat, creences religioses, discapacitat i altres causes).

Segons els investigadors de l’SBU, el youtuber va dur a terme activitats il·legals en detriment de la seguretat nacional d’Ucraïna en l’àmbit de la informació: «Hi ha raons per creure que Xarí va actuar en nom d’estructures estrangeres».

«L’evidència de la investigació està confirmada per una sèrie d’estudis d’experts que van establir que en les entrevistes i discursos d’Anatoli Xarí hi ha mostres de les seves activitats subversives contra Ucraïna. Va ser declarat sospitós l’any passat», van explicar en un comunicat