Feijóo ofereix estabilitat als empresaris davant «el conflicte i la trinxera»

Posada de llarg d’Alberto Núñez Feijóo per desplegar el seu pla econòmic i oferir-se davant els empresaris com a garant de l’estabilitat a Espanya. El líder del PP va explicar la seva proposta per contenir la inflació per guanyar-se l’elit catalana. Una recepta dibuixada en forma d’alternativa de govern, traient-se l’etiqueta de cap de l’oposició, i d’antídot a una Espanya on regna «el conflicte i la trinxera» per les tensions i dissensions al si de l’executiu, que, segons el seu parer, obstaculitzen la prosperitat econòmica i contribueixen a una «política il·lusòria».

Feijóo va exposar la seva aposta per racionalitzar la despesa supèrflua, per abaixar l’IVA en un 5% a l’energia elèctrica i el gas, per ajustar l’IRPF a les rendes baixes i per actuar sobre l’impost de societats. Unes esmenes que el president del Govern, Pedro Sánchez no va incloure en el pla anticrisi.

«El nostre país està patint inestabilitat política i econòmica i, en tots dos casos, cada vegada amb més virulència», va assenyalar, després de destacar el rebuig de Sánchez, amb més sentit després que el president del Cercle, Javier Faus, li hagués reclamat grans consensos i unitat d’acció entre el PP i el PSOE.

El dirigent del PP es va exhibir com a revulsiu a la «decadència» del procés. «Catalunya necessita parlar menys de política i més d’economia; menys de desconnectar i més de reconnectar-se al progrés, al dinamisme que no va hauria d’haver abandonat mai. Aquesta és la Catalunya en què crec, és el que ofereixo i és en el que treballaré», va explicar, amb la mirada posada en els components de la direcció catalana -Alejandro Fernández, Santi Rodríguez, Dolors Montserrat i Manu Reyes-, que confien en el seu lideratge per millorar els resultats a les urnes.

Feijóo va assenyalar que la reconnexió passa per projectes com el corredor mediterrani i l’ampliació de l’aeroport del Prat. Es va esforçar a destacar la seva sensibilitat territorial i a marcar distàncies amb el to del seu predecessor, Pablo Casado. El president del PP a arribar a batejar el seu partit com a «autonomista» i va defensar que el seu blindatge de l’Estat de les Autonomies i la identitat territorial com a part d’«una personalitat que no és capritxosa, com algunes mentalitats centralistes afirmen».