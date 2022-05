Les estàtues de Lenin han reaparegut al sud d’Ucraïna i el ruble torna a ser moneda de circulació legal des de principis de mes. Els noucasats reben documents oficials russos, i les banderes ucraïneses estan sent progressivament reemplaçades per la falç i el martell de la bandera vermella soviètica. És el nou paisatge que comença a despuntar a les zones ocupades del sud i l’est d’Ucraïna, poc més de dos mesos després de l’inici de la invasió ordenada per Vladímir Putin. Les mesures incipients per russificar els territoris conquerits i imposar-hi una nova administració denoten que l’exèrcit rus té intenció de quedar-se. Tota una distopia per a molts ucraïnesos, que senten com si el rellotge del temps s’hagués espatllat i la vella Unió Soviètica tornés a controlar les seves vides.

L’Anastasia va escapar de Kherson poques hores després de l’inici de la invasió russa, però bona part de la seva família es va quedar a la ciutat, la primera de les grans urbs ucraïneses ocupades pels militars del Kremlin. «La meva mare em diu que és com haver tornat a principis dels anys noranta, quan Ucraïna es va fer independent: llargues cues, escassetat de productes bàsics, hiperinflació... És una bogeria perquè ningú vol tornar al passat», assegura aquesta intèrpret de 26 anys en una entrevista telefònica. La rutina de la seva mare està ara enterament consagrada a sobreviure. Passa els matins fent cua davant els mercats i bancs que continuen oberts. A primera hora de la tarda torna a casa, abans que el carrer passi a ser territori comanxe.

«Els russos són per tot arreu i es comporten com si la ciutat fos seva. No hi ha llibertat. Estan segrestant veterans de la guerra del Donbass i els que es manifesten contra l’ocupació. Se’ls emporten per interrogar-los i alguns desapareixen», afegeix amb la veu entretallada. Com està passant en altres zones de la Ucraïna ocupada, els ocupants russos han reemplaçat les autoritats electes de Kherson amb col·laboracionistes del Kremlin. El nou alcalde és un antic oficial del KGB, i el governador regional, Volodímir Saldo, un exdiputat ucraïnès del Partit de les Regions, el mateix a què va pertànyer Víktor Ianukóvitx, l’últim president prorús del país.

El ruble passa a ser moneda legal

L’1 de maig aquestes mateixes autoritats van introduir el ruble com a moneda legal a la regió i van anunciar que coexistirà amb la hrívnia ucraïnesa durant diversos mesos fins que pugui reemplaçar-lo. També han ordenat als professors que adoptin el currículum rus quan les classes es reprenguin després de l’estiu. Una mica més a l’est, a Melitopol, ja a la regió de Zaporiya, on també comença a circular el ruble, hi ha plans perquè la seu de l’Oschadbank ucraïnès sigui ocupada pel Sbernank rus, un banc estatal sancionat a Occident pels vincles amb el Kremlin. En altres zones acabades de capturar del Donbass s’han introduït segells postals de Moscou i els nous matrimonis se certifiquen amb documents oficials russos. La classe de mesures que s’adopten quan una potència ocupant vol administrar el territori.

«No es pot discutir que la regió de Kherson pugui tornar a la Ucraïna nazi», va dir la setmana passada Kirill Stremsousov, el número dos de la nova ‘administració sociomilitar’ d’aquesta província meridional, al·ludint a una de les distorsions de la propaganda russa. «Kíiv no podrà mai més imposar les seves menyspreables polítiques nazis sobre la nostra terra». Si les intencions del Kremlin passen, com tot sembla indicar per ocupar la regió de manera indefinida, només falta saber el model que seguirà. «Una opció és que aposti per crear a Kherson i Zaporiya repúbliques populars similars a les establertes abans a la Transnístria moldava, Geòrgia i el Donbass», afirma Andreas Umland, analista del Stockholm Center for Eastern European Studies.

‘Repúbliques populars’ o annexió

D’allà els rumors sobre possibles referèndums, el mateix instrument que el Kremlin va utilitzar a Crimea i a les regions separatistes de Lugansk i Donetsk. «L’altra possibilitat, cada vegada més probable, és que opti directament per l’annexió i les regions ocupades passin a formar part d’un nou districte administratiu de la Federació Russa». Putin ja el va invocar fa uns anys, quan es va referir a les zones ara parcialment sota el seu control com Nova Rússia (Novorossiya), el nom que va rebre la regió durant els més de 100 anys que va pertànyer a l’Imperi tsarista. Llavors, englobava des del Donbass fins a Odessa i incloïa també Crimea i la Bessaràbia moldava.

Totes aquestes regions tornen a estar ara a l’espiell del Kremlin i no es descarta que Putin anunciï aquest mateix dilluns l’annexió de diversos territoris, coincidint amb l’aniversari fastuós de la victòria soviètica contra l’Alemanya nazi a la segona guerra mundial, segons va reconèixer aquesta setmana un assessor del president ucraïnès. De moment, són les banderes vermelles i les estàtues de Lenin, com la que torna a regnar a la plaça central de Kherson, les que han tornat a Ucraïna. Vestigis d’un passat comú on Ucraïna no vol tornar, com va demostrar a l’esborrar els pròcers soviètics dels seus carrers i monuments després de la revolta de l’Euromaidan el 2014.