La Junta Electoral andalusa deixa Podem fora de la coalició d’esquerres

La Junta Electoral d’Andalusia denega a Podem la seva entrada a la coalició d’esquerres per a les eleccions andaluses. En una resolució coneguda ahir dissabte 7, l’organisme argumenta per denegar-ho que els correus electrònics amb què es va sol·licitar l’entrada van arribar fora de termini. En concret, el document recull: «La Junta Electoral d’Andalusia ha acordat no acceptar la sol·licitud de constitució de la coalició electoral Podem Andalusia - Esquerra Unida Andalusia - Més País Andalusia - Verds Equo - Aliança Verda - Iniciativa del poble andalús: Per Andalusia remesa mitjançant correus electrònics el 7 de maig de 2022 (0.14 i 1.07 hores), en haver-se presentat la sol·licitud una vegada transcorregut el termini establert. La decisió de la Junta Electoral d’Andalusia pot ser recorreguda davant de la Junta Electoral Central».

Les esquerres andaluses van tancar un acord divendres a última hora, al límit de l’hora en què es tancava el termini legal per inscriure candidatures i després de 48 hores de fortes tensions per l’elecció del candidat. Podem va acceptar in extremis acudir juntament amb la resta de formacions a les eleccions d’Andalusia el 19 de juny amb Inmaculada Nieto com a candidata a la presidència de la Junta d’Andalusia. Yolanda Díaz aconseguia així posar en marxa la seva aposta per l’entesa de diferents forces a la primera parada del seu projecte.

Tan apurats van ser els terminis que l’apoderat de Podem no va arribar a temps al registre per portar l’acord definitiu signat.

Ara caldrà veure si l’acord polític assolit es tradueix efectivament en una coalició vàlida en termes jurídics, cosa que haurà de decidir la Junta Electoral Central. En cas que no s’accepti, Podem no estaria formalment dins de la coalició. La solució no és senzilla perquè hi ha oñpcions diversgents sobre la possibiliat de subsanar l’anomalia-.