Un atac del Kremlin contra una escola sepulta desenes d’ucraïnesos a Lugansk

L’aviació russa va bombardejar dissabte un col·legi que estava sent utilitzat com a refugi per desenes de civils, segons van informar les autoritats ucraïneses. L’atac va colpejar la localitat de Belogorovka, situada a la província oriental de Lugansk, on l’exèrcit rus ha intensificat la seva ofensiva amb la pretensió de fer-se amb tota la regió del Donbàs. Segons el governador de Lugansk, almenys 62 persones van quedar sepultades sota les runes de l’escola atacada i es tem que hagin mort.

«El més probable és que totes les persones que estan sota les runes de l’edifici hagin mort. Putin no pot matar soldats, sinó que mata nens innocents», es va lamentar el governador Serhiy Haidai. «Aquestes són les autèntiques atrocitats del món rus: bombardejos sobre una escola amb un refugi antiaeri, l’assassinat de nens», va afegir. El bombardeig va provocar un incendi al centre educatiu i a la Casa de la Cultura de la localitat, segons l’agència de notícies Ukrinform. Les flames van poder ser apagades unes quatre hores després, quan es van descobrir els cossos dels dos primers morts. Unes 30 persones van poder ser rescatades, set ferides, del total de 90 persones que, segons el governador, es refugiaven al soterrani.