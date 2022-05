La Junta Electoral rebutja l’última via de Podem per entrar en la coalició d’esquerres a Andalusia El màxim òrgan electoral andalús rebutja la petició d’esmena presentada per IU diumenge a la nit per incloure Podem | Una vegada exhaurida la via legal, s’hauran de buscar fórmules per donar cabuda a Podem, tant en les llistes com en el repartiment de recursos econòmics