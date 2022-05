La coordinadora general d’Alcaldia, Matilde García Duarte, ha contestat que «no» es va espiar, que ella sàpiga, la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, ni el seu entorn amb recursos materials o humans municipals i que el consistori tampoc es va plantejar actuar contra ella judicialment.

«Que jo sàpiga, no», ha contestat breument en l’última sessió de la comissió d’investigació, la desena, a la pregunta de si li consta una presumpta investigació a la cap de l’Executiu autonòmic.

García Duarte, que ha explicat que va conèixer per la premsa, la tarda del 16 de febrer, les informacions sobre un presumpte espionatge, ha contestat que els serveis jurídics municipals, que són supervisats per ella, no es van plantejar accions judicials contra Ayuso després de la roda de premsa que va fer el 17 de febrer i en la qual, segons ha apuntat Més Madrid, «va tacar el bon nom de l’ajuntament». «Que jo sàpiga no, ni en l’ajuntament ni en la Comunitat», ha contestat.

Advocada de l’Estat i companya de promoció de l’alcalde, José Luis Martínez-Almeida, García Duarte ha aclarit que ella no tenia relació amb el seu antecessor en el càrrec, Ángel Carromero, i que no era la seva cap.

A les preguntes de l’oposició, la coordinadora ha remarcat que Carromero «va cessar a petició pròpia, va ser una dimissió» i ho va fer expressant la seva voluntat «amb caràcter verbal, per escrit i funcional», ja que va deixar d’exercir «en el primer moment» que va anunciar la seva decisió.

Després que el Grup Mixt acusés de presentar un cessament «mal fet i amb una firma retallada i enganxada», l’advocada de l’Estat s’ha remès a la compareixença del vocal assessor d’Alcaldia Vicente Javier Segura Fayos, que va redactar l’esborrany de la carta de dimissió d’Ángel Carromero l’endemà que es produís i amb una firma escanejada. «No tinc res més a dir», ha replicat García Duarte.