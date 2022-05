"La bomba", una nova droga amb forma d'osset de gominola, ha arribat a Espanya. La Policia Nacional ha intervingut a la província de Màlaga 11 quilos d'ossets de gominoles impregnats de 25N-NBOMe, un potent al·lucinogen conegut al carrer com "La bomba" que es consumeix com a alternativa a l'LSD i l'MDMA. La investigació policial ha desarticulat un entramat que es dedicaria al tràfic d'estupefaents a escala internacional a través d'enviaments de paqueteria. Hi ha set detinguts.

La investigació es va iniciar després de detectar-se una gran quantitat de paquets i sobres sospitosos de contenir droga que havien estat dipositats en bústies de carrer de Correus a Benalmàdena i Torremolinos amb destinació a l'estranger. Després d'obtenir autorització judicial, els investigadors van obrir 209 paquets i cartes que contenien 1.762 grams de diferents estupefaents de disseny en diferents formats. Segons han explicat, en les cartes figuraven logotips d'empreses fictícies o de companyies amb adreces inexistents per donar-los aparença legal. Gran part dels paquets presentaven adhesius de declaració de contingut en duana falsos i impreses amb una impressora convencional. Més endavant, una nova comunicació va alertar d'uns altres 252 enviaments amb idèntics formats i l'obertura dels quals va descobrir1.941 grams de substàncies tòxiques i psicotròpiques. La majoria eren derivats de substàncies fiscalitzades, és a dir, amb similars efectes en els consumidors que l'MDMA, la ketamina, la cocaïna o la mefedrona, però amb petits canvis en la seva composició que les convertia en noves i, per tant, fora de la relació oficial de la Convenció Única d'Estupefaents.