Carles substitueix per primer cop la reina en l’obertura del Parlament

En la cerimònia d’obertura del Parlament britànic, el discurs de la reina i la seva presència és un símbol de continuïtat. En aquesta ocasió, però, ha estat la cerimònia del canvi. Per primera vegada, Carles, príncep de Gal·les, ha assumit el paper central i ha reemplaçat Isabel II, que als 96 anys té, segons fonts de Buckingham, «problemes de mobilitat». En la lectura dels plans per a la propera legislatura es van haver d’introduir algunes modificacions d’última hora. En lloc de «el meu Govern», fórmula habitual utilitzada per la sobirana, el príncep Carles es va referir al «Govern de sa majestat».

El príncep no portava els Vestits d’Estat, ni la Corona Imperial, que va romandre dipositada en un coixí de vellut vermell. Tampoc no va ocupar el tron que habitualment utilitza la seva mare. Aquest espai va quedar buit. La monarca continua sent la cap de l’Estat. Només en dues ocasions anteriors en els 70 anys de regnat, Isabell II no va llegir el discurs. Va passar durant els embarassos del seu fill Andreu, el 1959, i Eduard, el 1963. En totes dues ocasions la lectura es va deixar en mans del Lord Chancellor, però significativament no ha estat així en aquesta ocasió.

El príncep de Gal·les va llegir amb la veu pausada i greu que el caracteritza els propòsits del Govern de Boris Johnson. En el paper constitucional més rellevant dels interpretats fins ara per l’hereu, de 73 anys, va estar acompanyat per la seva dona, Camila, cridada en convertir-se en reina consort, asseguda a la seva dreta, i pel seu fill primogènit, el duc de Cambridge, al costat oposat. Era la primera vegada que el príncep Guillem, que també està cridat a ser algun dia rei, assistia a aquest solemne acte. Presència simbòlica de relleu i continuïtat alhora en la monarquia britànica, que es troba en un període de transició. La transformació, lenta però imparable, implicarà assumir més responsabilitats per al futur monarca a partir d’ara.

A nivell polític, les propostes enunciades pel príncep Carles contenien una referència a la necessitat de protegir l’Acord de Divendres Sant a Irlanda del Nord. Si bé no incloïen legislació específica per derogar el protocol del Brexit, els mitjans britànics insisteixen que Londres prepara un projecte de llei en aquest sentit. Ahir, The Times va anunciar que la ministra d’Exteriors, Liz Truss, considera inútil continuar intentant negociar una reforma amb la Unió Europea. Truss podria presentar tan aviat com la setmana que ve l’esborrany de nova legislació, que permetria eliminar els controls obligatoris de mercaderies enviades des de Gran Bretanya per ser utilitzades a Irlanda del Nord.

Plantada a Irlanda del Nord

El Partit Unionista (DUP), segona força per darrere del Sinn Féin en els recents comicis autonòmics a Irlanda del Nord, manté suspès des del febrer el Govern compartit de la província i es nega a reprendre’l fins que es modifiqui el protocol.

En una conversa mantinguda amb el primer ministre irlandès, Micheál Martin, Johnson va qualificar aquesta fórmula del Brexit d’«insostenible». «L’equilibri de l’Acord de Divendres Sant està en perill i les eleccions recents han demostrat una vegada més que el protocol és insostenible en la seva forma actual», va assegurar Martin.

Si porta a terme aquest pas unilateral, Brussel·les pot respondre amb sancions comercials, aplicant controls encara més estrictes que facin impossible la venda d’alguns productes britànics, com la pesca, en els mercats europeus