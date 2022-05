El Consell de Ministres aprovarà previsiblement dimarts que ve la futura llei de l'avortament que garantirà la interrupció voluntària de l'embaràs a la sanitat pública i acaba amb l'exigència del consentiment patern per a les noies de 16 i 17 anys.

Fonts del Ministeri d'Igualtat han confirmat a Efe que el text es troba en l'última fase de la negociació i la idea és que el Consell li doni el vistiplau dimarts que ve, una informació que ha avançat la Cadena Ser.

El text portava negociant-se diversos mesos, de fet, la intenció del departament que dirigeix Irene Montero és que estigués llest a la fi d'any, i és que inclou diverses mesures que competeixen també a altres ministeris com el de Sanitat, Justícia i Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Mancant conèixer els últims detalls del text final, la ministra i altres representants del Ministeri han anat desgranant aquests mesos algunes de les mesures que volen incorporar a la llei, com considerar com una mena de violència els ventres de lloguer.

I la llei acabarà amb la necessitat que les noies de 16 i 17 anys necessitin el permís patern per a avortar, un requisit que el 2015 va incloure el PP a la llei de 2010 del Govern de José Luis Rodríguez Zapatero.

En la seva última compareixença en la Comissió d'Igualtat, Montero va assegurar que el seu propòsit a més és blindar el dret a l'avortament en els centres públics i va avançar que es prendria com a referència la llei de l'eutanàsia per a crear un registre de professionals objectors de consciència.

Rebaixar l'IVA del 10% que suporten els productes de salut menstrual i d'higiene femenina és un altre dels propòsits del Ministeri, així com el repartiment gratuït en centres educatius de productes d'higiene femenina.

Un altre de les idees d'Igualtat és que les dones embarassades tinguin dret, a partir de la setmana 36 de gestació i fins que donin a llum, a un permís retribuït i universal amb la finalitat de protegir la salut materna, i que sigui independent al reconegut després del naixement del nadó.

Així mateix, la intenció de Montero tal com ha expressat en diverses ocasions en el debat sobre la nova legislació de drets sexuals i reproductius, és que s'incloguin en aquest marc les baixes laborals per a dones que pateixen regles doloroses que les incapaciten per a treballar amb normalitat per quistos, miomes o endometriosis.