Carolina Darias ha descartat aquest dimecres retirar la mascareta a vols i transport públic després que la Unió Europea (UE) hagi anunciat que ja no recomana l'ús obligatori d'aquesta mesura de protecció a avions i aeroports. En roda de premsa posterior al Consell Interterritorial de Salut, la ministra de Sanitat ha puntualitzat que, al seu parer, el que ha fet la UE és dir que l'ús de mascaretes a aeroports i vols "s'ha d'alinear" amb les mesures que cada estat aplica sobre la qüestió. Per això Darias ha descartat de moment fer canvis a la norma actual, que permet anar sense mascareta a les andanes, però hi obliga a vols i transport públic.

D'altra banda, i davant l'augment de contagis de covid-19 registrats les darreres setmanes, la ministra de Sanitat ha afirmat que un retorn a l'aïllament dels positius "no està sobre la taula".