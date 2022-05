El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) i l'Agència de Seguretat Aèria de la Unió Europea (EASA) deixen de recomanar l'ús obligatori de la mascareta a avions i aeroports.

En la darrera actualització del protocol, ambdues agències apunten que es tracta d'un "primer pas" per relaxar les mesures imposades per la covid-19. Malgrat deixar de recomanar-la a partir de la setmana que ve, assenyalen que les mascaretes són "una de les millors proteccions contra la transmissió" del virus i sí que recomanen que la segueixin utilitzant els passatgers vulnerables. L'ECDC i l'EASA asseguren aixecar la recomanació sobre l'ús obligatori de la mascareta per l'elevada vacunació a la Unió Europea i la immunitat adquirida de manera natural.