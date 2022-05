El ministre espanyol d’Exteriors, José Manuel Albares, i el seu homòleg marroquí, Naser Burita, van acordar ahir la reobertura de les fronteres de Ceuta i Melilla, tancades des de fa dos anys. «Hem arribat a un acord per obrir les fronteres en els pròxims dies, la data exacta la comunicarà el Ministeri d’Interior», va manifestar Albares. «Volem que la reobertura sigui de forma ordenada i gradual i que desaparegui el comerç atípic», va afegir. Els dos ministres d’Exteriors van escenificar a Marràqueix la bona sintonia entre els països. Tots dos van apuntar que s’ha avançat en el «full de ruta» que fa un mes van pactar el president espanyol, Pedro Sánchez, i el monarca marroquí, Mohamed VI. A més, el ministre espanyol va defensar que des del retrobament diplomàtic s’ha reduït l’arribada de migrants a Espanya. El cara a cara entre ministres es va produir en ple escàndol pels casos d’espionatge amb el sistema Pegasus a representants del Govern espanyol.

«Les relacions internacionals es basen en fets, no entraré en cap conjectura ni hipòtesi sobre cap país del món», va defensar Albares sobre la possibilitat que el Marroc disposi i utilitzi el sistema Pegasus. Segons el mitjà britànic The Guardian, el Marroc tindria 200 telèfons espanyols entre els seus possibles objectius a espiar amb aquest programa israelià. El Govern marroquí no s’ha manifestat sobre aquestes últimes filtracions i la seva versió oficial és que no ha comprat, i per tant no ha fet servir, Pegasus. Així ho va defensar fa un any, quan diversos mitjans internacionals van assenyalar el país nord-africà com un dels usuaris d’aquesta eina d’espionatge per intervenir telèfons de dirigents, activistes i periodistes.

Suport al pla per al Sàhara

Burita i Albares també van aprofitar l’oportunitat per reiterar el suport del Govern espanyol al pla d’autonomia marroquina per al Sàhara Occidental. Aquest moviment de la Moncloa, que va qualificar aquesta proposta com «la base més seriosa, creïble i realista», va suposar el desbloqueig de les relacions entre els dos països. Els llaços entre les dues bandes de l’Estret s’havien deteriorat des de l’ingrés del líder del Front Polisario en un hospital de La Rioja i l’entrada a Ceuta de més de 10.000 persones amb la permissivitat de les autoritats marroquines fa un any. La reunió es va produir durant la cimera de països aliats contra el Daesh celebrada a la ciutat marroquina. Aquesta trobada, capitanejada pels Estats Units i el Marroc, ha reunit una setantena de països i organismes mundials amb l’objectiu d’analitzar l’avanç de l’autoanomenat Estat Islàmic a l’Àfrica, l’Iraq, Síria i l’Afganistan.

El Sahel s’ha convertit, en aquests últims anys, en un dels punts del planeta en què el terrorisme i en concret el Daesh han aconseguit els seus avenços més importants.