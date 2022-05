Mentre als EUA el Tribunal Suprem, de majoria conservadora, està a punt de revocar cinc dècades de protecció constitucional a l’avortament, el Govern preveu reformar la llei espanyola per fer justament el contrari: blindar aquest dret i garantir-ne l’accés en la sanitat pública.

L’executiu té intenció d’aprovar l’avantprojecte de reforma de la llei de l’avortament dimarts al Consell de Ministres, ja que el text es troba en la fase final de la negociació entre el Ministeri d’Igualtat i la resta de departaments implicats, com ara Sanitat, Justícia i Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

I és que el Ministeri d’Igualtat, capitanejat per Irene Montero, ha aprofitat la reforma per ampliar els drets reproductius i relacionats amb la salut de les dones, tal com ha anat desgranant la ministra i el seu equip en els últims mesos, per això la negociació s’ha efectuat a diverses bandes i s’ha prolongat des que al gener Igualtat va concloure el primer articulat de la reforma.

La cadena SER va publicar ahir un dels últims esborranys, que indica que en el text continua la pretensió d’acabar amb la necessitat que les menors de 16 i 17 anys requereixin permís patern per avortar, un requisit introduït pel PP el 2015. Així mateix, per garantir que es pugui interrompre l’embaràs en la sanitat pública, es regularà l’objecció de consciència com en el cas de la llei de l’eutanàsia, que estableix l’obligació de crear registres d’objectors de manera que «es pugui identificar les necessitats en cada àrea sanitària i garantir el dret en tots els casos», segons va explicar Montero en l’última compareixença en la Comissió d’Igualtat.

La intenció de l’executiu implica, a més, derogar la llei del 2010, de manera que decaigui el recurs contra aquesta norma que va presentar el PP fa 12 anys davant el Tribunal Constitucional i que, si fos avalat pels jutges, faria perillar el dret a l’avortament a Espanya. No obstant, d’aquí a dimarts el text legal encara pot experimentar canvis.

Més enllà del dret a l’avortament, l’avantprojecte conté mesures noves per garantir la salut menstrual, com baixes laborals de tres dies per a les dones que tenen regles doloroses, avalades per un metge. Així mateix, es preveu eliminar l’IVA que encareix els productes d’higiene femenina i el repartiment de compreses, tampons o copes en els centres educatius i per a les dones de qualsevol edat en risc d’exclusió, per lluitar contra l’anomenada pobresa menstrual.

Pel que fa a l’àmbit laboral, una altra de les idees d’Igualtat és que les dones embarassades tinguin dret, a partir de la setmana 36 de gestació i fins que donin a llum, d’un permís retribuït per protegir la salut de la mare i del nadó, així com un permís tant en els avortaments voluntaris com involuntaris.

L’avantprojecte, que encara té una llarga tramitació per endavant abans de veure la llum, també preveu garantir el finançament públic dels anticonceptius hormonals, la píndola de l’endemà i la distribució gratuïta als instituts, vinculada en tot cas a la realització de campanyes d’educació sexual.