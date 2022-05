L’augment disparat de la inflació, que ha fet pujar de forma desproporcionada els preus dels productes més essencials, està actuant com una tempesta perfecta en els diferents bancs d’aliments de Catalunya, que ja fa mesos es balancejaven en un difícil equilibri.

Després de la pandèmia, el nombre de llars amb necessitats per omplir la nevera segueix en pitjors nivells que durant l’última crisi financera, però les donacions i aportacions econòmiques per aconseguir menjar aquest 2022 no van al mateix ritme. De fet, la Generalitat va prometre cinc milions d’euros que, finalment, no han estat entregats. «La demanda actual supera àmpliament el que podem oferir, és impossible atendre tothom», va explicar ahir en una roda de premsa el Banc d’Aliments de Barcelona, que té previst tornar a reduir, ara un 12%, els aliments que entrega a cada família.

Les restriccions de la pandèmia del coronavirus no van tardar a notar-se en les butxaques de les famílies, després en els frigorífics i finalment en les cues de desesperació davant les oenagés d’ajuda per aconseguir alguna cosa de menjar. El juliol del 2020, els quatre bancs d’aliments de Catalunya van arribar a una xifra rècord de famílies ateses. El problema és que són molt poques les que s’han recuperat i han deixat de necessitar aquesta aportació d’aliments.