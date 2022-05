Primer mort per '"balconing"' a Mallorca d'aquest 2022. Un turista britànic de 34 anys ha mort aquest dijous després de precipitar-se des d'un setè pis d'un hotel a Magaluf. La mort s'ha produït en l'acte i les assistències sanitàries no han pogut fer res per salvar la seva vida.

Els fets, gravats per un testimoni presencial i publicats per Diario de Mallorca, del mateix grup editorial de Diari de Girona, han ocorregut sobre dos quarts de nou del matí d'aquest dijous a la setena planta de l'hotel South Beach de Magaluf. Un individu s'ha passat a l'altre costat de la barana i ha començat a moure's de forma molt nerviosa d'un costat a l'altre. En un moment donat, s'ha deixat anar i ha caigut al buit davant els crits de les persones presents que presenciaven l'escena. La mort del turista es produït en l'acte. Els testimonis han explicat el "comportament estrany" i "fora de sí" d'e l'individu abans de precipitar-se al buit. · El següent vídeo conté imatges delicades que algunes persones poden trobar ofensives o perturbadores A continuació han trucat als serveis d'emergència perquè atenguessin la víctima. Les assistències sanitàries han acudit al lloc dels fets, però només han pogut certificar la seva defunció. La defunció del turista ha estat comunicada al jutjat de guàrdia de Palma. El jutge ha ordenat l'aixecament del cadàver i el cos ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal per realitzar-li l'autòpsia.