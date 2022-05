Un equip internacional d'astrònoms ha desvelat la primera imatge del forat negre supermassiu (el Sagitari A*)al centre de la nostra galàxia, la Via Làctia. Els investigadors destaquen que el resultat proporciona proves "aclaparadores" que l'objecte és un forat negre i que aporta pistes "valuoses" sobre el funcionament d'aquests gegants. La imatge ha estat produïda per la col·laboració internacional Event Horizon Telescope (EHT), que ha utilitzat observacions d'una xarxa mundial de telescopis. "El que veurem és totalment nou i emocionant". Així és com ha presentat la fita científica el català Xavier Barcons, director del European Southern Observatory, a la roda de premsa de Munic, una de les que s'han fet aquest dijous de forma simultània arreu del món.