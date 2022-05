Dimarts, en la roda de premsa posterior a la reunió ordinària del Consell de Ministres, no hi va haver manera. Van ser recurrents les preguntes a la titular de Defensa, Margarita Robles, perquè expliqués què motivava la destitució («substitució», va esmenar ella) de Paz Esteban com a directora del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI). Debades. La ministra va atribuir el «canvi» natural a la cúpula dels serveis secrets a la necessitat de donar-los un «impuls», a l’obligació de «modernitzar» el centre perquè tingui «les millors tecnologies possibles», perquè es viuen «uns moments molt complicats, no només en l’àmbit de la guerra d’Ucraïna», sinó per «les amenaces i els atacs cibernètics».

La cap de Defensa, per tant, no va lligar el relleu a la bretxa de seguretat en els telèfons mòbils del president, d’ella mateixa i del titular d’Interior, Fernando Grande-Marlaska. Per això ahir el nucli dur de Govern i PSOE van intentar afinar les explicacions del cessament. Així, Pedro Sánchez, el ministre Félix Bolaños i la vicesecretària general del partit, Adriana Lastra, van sortir des del Congrés i des de la seu socialista de Ferraz per vincular la caiguda d’Esteban, publicada ahir en el BOE, a les «fallades» de seguretat. L’oposició conservadora afirma, no obstant, que el president ha entregat el cap de la cap dels espies per salvar la legislatura i la seva entesa amb ERC.

Reconeixement

El líder socialista, de fet, ho va reconèixer clarament en la primera pregunta de la sessió de control a l’executiu a la cambra baixa, en resposta a la secretària general del PP, Cuca Gamarra. «És evident que hi ha hagut una fallada en la seguretat de les comunicacions del Govern d’Espanya», va ressenyar Sánchez. Va recordar que dimarts el Consell de Ministres va acordar el «relleu» d’Esteban, i va aprofitar per «reconèixer la seva feina i la dels 3.000 funcionaris del CNI».

Era la primera vegada, per tant, que el Govern vinculava el cessament de la directora dels serveis secrets, la primera dona en el càrrec, amb les intrusions amb Pegasus en els mòbils de Sánchez, Robles i Marlaska, detectades gairebé un any després que es produïssin. Sánchez, com després va fer Bolaños, va presumir que el seu Gabinet ha actuat amb diligència: «Amb aquest Govern, ni els fons públics, ni les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, ni tampoc els serveis d’intel·ligència s’utilitzaran per tapar fets delictius ni per perseguir adversaris polítics fora de la llei», com, va recordar, feia el PP. El líder socialista va intentar desviar l’atenció del «relleu» d’Esteban per disparar contra els conservadors per la seva corrupció: «Els pispes no estan en el Govern».

Bolaños va admetre que l’executiu havia conegut «fets molt greus» a través del CCN. «El que hem fet és aclarir la veritat», va assenyalar, conjugant el verb en passat. El cessament s’explica per la necessitat de «reforçar les capacitats» del CNI en matèria de ciberseguretat i «lluitar contra el ciberespionatge», no perquè hagi incomplert la llei.

Abans, va comparèixer a Ferraz la vicesecretària general del PSOE. Ho feia per respondre a Alberto Núñez Feijóo, que va apujar el to contra l’executiu i va parlar de «caricatura de president», d’un Sánchez «superat» i d’«autoimmolació» del Govern, informa Paloma Esteban. Per a Adriana Lastra, el nou líder del PP imita les formes de Pablo Casado, «però una miqueta més lent».