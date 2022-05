Tot i la guerra llançada contra Ucraïna pel president de Rússia, Vladímir Putin, el 24 de febrer passat, el país ha continuat sent una de les principals rutes de trànsit per al gas rus amb destinació a Europa. Ahir aquest flux va ser objecte d’un tall inesperat per part de l’operador ucraïnès de la xarxa de gas (Gtsou), que va justificar la seva decisió de tancar l’aixeta al·legant «força major», culpant de la situació el fet que les forces d’ocupació russes controlen algunes de les infraestructures clau. La Comissió Europea assegura que encara que el tall pot afectar una part del trànsit de gas a la UE, ara com ara no genera «cap problema immediat per a la seguretat del subministrament» i recorda que Ucraïna ha estat un soci de trànsit fiable molts anys.

«Les accions dels ocupants han portat a la interrupció del trànsit de gas a través del punt de connexió de Sojranivka», va anunciar la companyia GasTransmission System Operator of Ukraine (Gtsou) en un comunicat. Una «causa de força major» que fa que sigui impossible continuar transportant gas a través d’aquest punt de mesurament, a la frontera amb Rússia, i de l’estació de compressió de Novopskov, tots dos situats a la província ucraïnesa de Lugansk i al territori controlat per les forces de Moscou, va explicar Kíev. El corredor que es veu afectat subministra majoritàriament gas a Àustria, Itàlia, Eslovàquia i altres països de l’est.

«La Comissió ha estat informada per Ucraïna de la seva incapacitat per exercir un control operatiu efectiu sobre l’estació de compressió de Novopskov. L’estació està controlada per les autoritats russes des de principis d’abril, i el personal ucraïnès es veu sotmès a pressió en les seves activitats quotidianes», va explicar un portaveu comunitari, que va anunciar també que les autoritats ucraïneses han informat que des de l’estació de compressió s’han realitzat «desviaments no autoritzats de gas» cap a altres zones controlades per Rússia. «La situació actual és el resultat de les accions de la part russa», denuncia Brussel·les.

La notificació de «força major» ha portat a la interrupció dels fluxos a través del punt d’interconnexió de Sokhranovka, a la frontera entre Rússia i Ucraïna. Aquest flux representa una quarta part del gas rus a la UE, uns 32,6 milions de metres cúbics al dia. Les autoritats ucraïneses han sol·licitat a l’empresa Gazprom, que té el monopoli del gas rus, que per seguir subministrant a Europa el volum previst canalitzi el trànsit de gas per una ruta alternativa que tingui capacitat disponible, com la de Sudzha, més al nord, encara que, segons Brussel·les, no s’ha rebut cap resposta.

Sense impediments

«Gazprom no ha rebut confirmacions de causa de força major i no veu impediments per a la continuïtat de la feina», va dir el seu portaveu, Serguei Kupriánov, a Telegram. Segons Gazprom, fins ara «els especialistes ucraïnesos han treballat de manera habitual a Sojranivka i res no els impedeix continuar la seva tasca». Pel que fa a la possibilitat de transferir els fluxos a Sudzha, segons l’empresa russa, és «tècnicament impossible». La companyia també va anunciar que el trànsit del combustible a Europa a través de territori ucraïnès se situava ahir en 72 milions de metres cúbics, per sota dels 95,8 milions subministrats la vigília.