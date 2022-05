Corea del Nord ha anunciat la seva primera mort per covid, i ha dit que el virus ja s’ha estès pel país i que desenes de milers de persones estan sent «aïllades i tractades».

El país, aïllat, va informar dijous dels seus primers casos de coronavirus i va declarar que entrava en mode de «màxima prevenció de brots d’emergència», després que algunes persones donessin positiu en la subvariant òmicron BA.2. L’agència oficial de notícies KCNA va dir divendres que el líder Kim Jong-un va visitar la seu nacional de prevenció d’epidèmies, on «es va assabentar de la propagació de la covid a tot el país». Sis persones amb «febre» han mort al país, entre elles una que va donar positiu en la subvariant BA.2 de l’òmicron, segons la KCNA.

«Més de 350.000 persones han contret la febre en poc temps i almenys 162.200 d’elles estan completament curades», va detallar la mateixa font. «Només el 12 de maig, unes 18.000 persones van tenir febre a tot el país i, en l’actualitat, 187.800 persones estan aïllades i rebent tractament.

Rebuig de les vacunes

Cap dels 25 milions d’habitants del país ha sigut vacunat contra el coronavirus, ja que Piongyang ha rebutjat les ofertes de vacunació de l’Organització Mundial de la Salut, la Xina i Rússia.

Kim Jong-un, que va aparèixer per primera vegada a la televisió amb una màscara, va presidir dijous una reunió d’emergència del buró polític sobre la situació del brot. Va ordenar mesures de contenció per intentar aturar la propagació del virus. «És el repte i la tasca més important que té el nostre partit per revertir ràpidament aquesta situació de crisi sanitària», va dir la KCNA.

Corea del Nord, que va ser un dels primers països del món a tancar les fronteres el gener del 2020 després de l’aparició del virus a la veïna Xina, fa temps que presumeix de la seva capacitat per mantenir a ratlla el virus. Fins ara, no ha comunicat a l’OMS cap cas confirmat de covid.

Segons els analistes, és possible que el virus ja s’hagi propagat per tot el país, fins i tot en els principals esdeveniments celebrats a l’abril a Piongyang, en particular una desfilada militar el 25 d’abril en què ni els participants ni els espectadors portaven mascaretes.

«L’organització d’una desfilada militar a la qual van assistir grans multituds mentre l’òmicron feia estralls a la veïna Xina demostra que Piongyang confiava massa en la seva capacitat per combatre i prevenir el virus», va declarar a l’AFP Cheong Seong-chang, expert en Corea del Nord de l’Institut Sejong. El país es podria enfrontar a una important crisi sanitària, ja que l’òmicron és altament transmissible, va dir, i va assenyalar que Piongyang va registrar gairebé 20.000 contagis en un sol dia.