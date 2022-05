El Consell de Ministres aprovarà pròximament el Reial decret d'envasos i residus d'envasos que obligarà, a partir de l'1 de gener de 2023, a oferir aigua de l'aixeta gratis i la possibilitat d'usar envasos reutilitzables als organitzadors d'esdeveniments esportius, culturals o festivals; com ja passa amb l'hostaleria.

El Reial decret, que promou la venda a granel, obligarà les botigues, a partir de 2026, a comptar entre els seus productes almenys amb una beguda que es pugui adquirir en envasos reutilitzables.

Ho han confirmat fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic. Aquest projecte de Reial decret, una vegada aprovat, suposarà la transposició a la normativa nacional de la Directiva de Plàstics d'un sol ús que va entrar en vigor el passat 3 de juliol i a la qual Espanya va arribar tard.

Pendent del vistiplau de la Comissió Europea

Si bé, segons expliquen fonts ministerials, l'Executiu va exposar llavors a la Comissió Europea que Espanya estava tramitant la seva llei de residus i sòls contaminats per una economia circular, on s'inclouria la citada Directiva i que, en tant aquesta no estigués aprovada, no podria avançar en la transposició de la normativa comunitària a través del Reial decret.

Ara, el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic ha remès el projecte de Reial decret, en la seva versió del 27 d'abril, a la Comissió Europea, atès que és obligatori notificar-li les normes tècniques que puguin afectar el mercat intern per complir amb el procediment reglat de consultes amb els Estats membre abans de la seva aprovació definitiva a nivell nacional.

D'aquesta manera, la Comissió ha d'analitzar el projecte de Reial decret per si hi hagués algun extrem en el text que pugui xocar amb les normatives europees i per assegurar-se que no interfereix amb les normes de mercat intern.

Vedat al plàstic d'un sol ús

Una vegada que Brussel·les doni el seu vistiplau, el Govern aprovarà el Reial decret en el Consell de Ministres perquè Espanya comenci a complir una Directiva de plàstics que va entrar en vigor fa ja un any, el juliol de 2021. El Reial decret desenvolupa el compliment de la Llei de Residus i Sòls Contaminats per a una Economia Circular aprovada el passat 8 d'abril que estableix requisits mínims obligatoris en el marc de la responsabilitat ampliada del productor.

La norma posa límit a l'ús de plàstics d'un sol ús, com gots i coberts d'aquest material, incorpora la recollida separada de diversos fluxos de residus, estableix nous objectius de recollida, reutilització i reciclatge i fomenta la reutilització amb mesures com la venda a granel d'aliments i ara també de begudes, al mateix temps que introdueix l'obligació als establiments hostalers d'oferir aigua gratuïta als seus clients.

En concret, el text obliga els hostalers i restauradors a oferir "sempre" als seus clients o als usuaris dels seus serveis la possibilitat de consum d'aigua no envasada de manera gratuïta i complementària a l'oferta del mateix establiment.

Aquesta obligació no tan sols queda aquí, perquè el projecte de Reial decret inclou també l'aigua gratis en esdeveniments festius, culturals o esportius. Així, els promotors d'aquestes activitats hauran d'implantar a partir de l'1 de gener de 2023 alternatives a la venda i distribució de begudes envasades i de gots d'un sol ús, garantint a més l'accés a aigua potable no envasada.

A granel

Però, a l'hora de comprar, el foment a la venda a granel inclou no tan sols a aliments, com fruites o verdures sinó també les begudes, ja que els comerços minoristes de 300 metres quadrats o més hauran d'assegurar la disponibilitat d'envasos reutilitzables per al consumidor final, de manera gratuïta o a través del cobrament d'un preu.

A més, aquests establiments hauran d'oferir a partir de 2026 almenys una referència de begudes en envàs reutilitzable, si la seva superfície és de 120 metres quadrats, almenys tres begudes sota aquest sistema si el comerç té entre 120 i 300 metres quadrats.

Abans d'això, des de 2025, les botigues a partir de 300 metres i fins a 1.000 metres hauran d'oferir almenys quatre begudes en envàs reutilitzable. En el cas d'establiments més grans, de més de 1.000 metres i menys de 2.500, almenys cinc referències, i set begudes en envasos reutilitzables en superfícies comercials majors.

Obligacions per als comerciants a partir de 2023

Al mateix temps, els comerços minoristes queden obligats a prestar el servei de retorn d'envasos reutilitzables independentment de si aquests envasos són de vidre, plàstic o qualsevol altre material que pugui sotmetre's a les operacions de reutilització per a la seva reintroducció en el mercat.

Pel que fa a la venda a granel d'aliments, les botigues petites han d'adoptar mesures per presentar fruites i verdures fresques senceres a granel, excepte en el cas de fruites i hortalisses envasades a partir d'1,5 quilograms o en el cas de les quals tenen risc de deterioració si es venen a granel, un supòsit que determinarà en el termini de tres mesos l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

En qualsevol cas, des del pròxim 1 de gener de 2023 els comerços minoristes d'alimentació de més de 400 metres quadrats hauran de destinar almenys el 20% de la seva àrea de vendes a productes sense embalatge primari, inclosa la venda a granel o mitjançant envasos reutilitzables.

A més, hauran d'informar els seus clients des de l'1 de gener de 2023 sobre els impactes ambientals i de les obligacions de gestió dels residus dels envasos dels productes que adquireixin, sempre que disposin d'una superfície útil per a l'exposició i venda al públic igual o superior a 300 metres quadrats.

El Reial decret dona als botiguers la responsabilitat de ser prescriptors de la nova normativa, perquè aquests estaran obligats a comunicar als seus clients els requisits a l'hora de retornar els envasos reutilitzables i a la separació dels residus d'envasos en els diferents contenidors o punts de recollida establerts.

També hauran de promoure les bosses reutilitzables i optimitzar les d'un sol ús i donar informació sobre la disponibilitat en el seu comerç d'envasos reutilitzables o sobre la possibilitat d'usar recipients reutilitzables que porti el mateix consumidor.