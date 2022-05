Finlàndia ja posa un peu a l’OTAN entre les noves amenaces de Rússia

Finlàndia ja no és un país no-alineat. Davant la mirada estupefacta de Rússia, el president i la primera ministra es van pronunciar a favor de l’ingrés del país nòrdic a l’OTAN. Aquest posicionament del Govern socialdemòcrata és un requisit indispensable per continuar amb el procés d’adhesió, que, segons la presidència del país, s’anunciarà oficialment diumenge. Suècia observa de prop, ja que, si no hi ha contrarietats, acompanyarà el país germà en l’entrada a l’Aliança Atlàntica. El Kremlin va reaccionar immediatament a l’«amenaça» i va advertir que es veurà obligat a adoptar «mesures de resposta tant tècnicomilitars com d’una altra classe per contrarestar les amenaces que han sorgit per a la seguretat nacional», tal com va reflectir un comunicat del Ministeri d’Exteriors rus.

La invasió russa d’Ucraïna, iniciada el 24 de febrer, va fer saltar pels aires la històrica neutralitat dels dos països nòrdics, atemorits per la possibilitat que el gegant rus, amb el qual comparteixen fronteres, pogués iniciar un atac militar, a l’estil del que ha portat a terme en territori ucraïnès. «Ser membre de l’OTAN reforçaria la seguretat de Finlàndia. Com un dels seus membres, Finlàndia reforçaria també l’Aliança en el seu conjunt. Finlàndia ha de ser candidata a l’adhesió sense retard», van subscriure en un comunicat comú el president, Sauli Niinistö, i la primera ministra, Sanna Marin. Tot i que previsible, els dos mandataris havien mantingut la seva postura fora del debat públic per no influir en els conciutadans. «Hem necessitat temps perquè el Parlament i tota la societat estableixin les seves posicions. També per establir estrets contactes internacionals amb l’OTAN i els països membres, així com amb Suècia. Hem volgut donar-li a la discussió l’espai que requeria», van afegir. L’adhesió a l’OTAN ja era un tema que estava sobre la taula a Finlàndia i Suècia des de fa molts anys, i la guerra d’Ucraïna l’ha elevat a prioritat. «En contra de ningú» Després de les reiterades amenaces de Rússia si decidien unir-se al bloc atlàntic, el president finès va destacar que la decisió no va «en contra de ningú», en clara referència a Moscou. «Si volem maximitzar la nostra seguretat, significa maximitzar la defensa del nostre país», va explicar Niinistö durant una roda de premsa, i va afegir que «ningú es pot ofendre si algú es vol defensar». El mandatari va denunciar que Rússia ha decidit intentar treure el poder de decisió a Finlàndia en la seva pròpia defensa exigint que l’Aliança Atlàntica no s’expandeixi més cap a l’est. «Si decidim unir-nos [a l’OTAN], una possible resposta podria ser que vostè ha causat això. Miri’s al mirall (Putin)», va dir Niinistö. El proper pas és que la resta del Govern de coalició i l’Eduskunta (el Parlament) donin el seu suport oficial per formalitzar la sol·licitud, que posteriorment hauran d’aprovar els 30 països de l’OTAN.