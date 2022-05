Les set principals economies del món van anunciar aquest divendres la seva intenció de continuar amb el recolzament econòmic i armamentístic a Ucraïna en el que Alemanya va qualificar d’un «poderós senyal d’unitat» per aprofundir en l’aïllament global de Rússia. «Mai des del final de la guerra freda, els membres del G-7 havíem afrontat un desafiament tan profund. Mai abans ens havíem mantingut més units», va dir en un tuit la ministra d’Exteriors alemanya, Annalena Baerbock, l’amfitriona de la reunió que aquest divendres reuneix els cancellers del G-7 a la localitat alemanya de Weissenhaus.

El paquet econòmic està previst que es debati la setmana que ve en la reunió dels ministres de Finances del G-7. Segons la revista ‘Der Spiegel, discutiran una ajuda de 30.000 milions d’euros a Ucraïna. Aquests diners se sumarien a 500 milions d’euros més per a recolzament militar de la Unió Europea, segons va anunciar l’alt representant de Política Exterior i Seguretat Comuna, Josep Borrell.

L’ajuda que debatrà el G-7 –integrat pels EUA, el Regne Unit, França, el Canadà, el Japó, Itàlia i Alemanya– es dividirà en crèdits tous i en aportacions no retornables. Alemanya, que exerceix la presidència de torn del grup, està impulsant el compromís però hi ha països, segons ‘Der Spiegel, que encara són reticents a aquest, sobretot pel que fa a les quantitats no retornables. La suma de 30.000 milions s’ha calculat a partir del supòsit que la guerra acabarà abans del final d’aquest any.

El Regne Unit i els EUA són partidaris de finançar almenys part de l’ajuda a Ucraïna amb diners confiscats a oligarques russos. Alemanya, en canvi, desconfia d’aquesta mesura: «Amb fortunes privades es tractaria d’una expropiació i en la nostra legislació els obstacles per a això són molt alts», va dir el ministre de Finances alemany, Christian Lindner, en declaracions a la revista germànica.

Recolzament dels Vint-i-set

Els 500 milions d’euros anunciats per Borrell se sumen als 1.500 milions ja concedits a Ucraïna per a armes i equipament militar. El cap de la diplomàcia europea va negar que la nova aportació s’hagi d’ulitzar per subministrar a Ucraïna avions de combat, tal com havia anunciat el Govern de Volodímir Zelenski. Segons va explicar, es farà servir per proporcionar armament pesant: «En aquests moments, estem subministrant vehicles cuirassats, tancs, artilleria pesada, munició, les coses que es necessiten en aquest tipus de guerra».

La Unió Europea té pendent d’aprovar el sisè paquet de sancions contra Rússia, que inclou l’embargament al petroli. La negativa d’Hongria està dilatant la decisió definitiva. Segons Borrell, els ministres d’Exteriors tractaran el tema una vegada més dilluns i ell s’encarregarà de donar-li «un impuls polític».