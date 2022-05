L’enviat especial de La Vanguardia a zones de conflicte Plàcid García-Planas ha sigut guardonat aquest divendres amb el XXXVII Premi Cirilo Rodríguez per a corresponsals i enviats especials, que atorga l’Associació de Periodistes de Segòvia.

En l’acte d’entrega celebrat aquest divendres al Parador de Turisme de la capital, el jurat ha destacat la seva «qualitat», «intel·ligència», «vol poètic», «fondària humana» i el seu «coneixement del món i del que la guerra representa».

A l’acceptar el premi, el periodista ha recordat els seus començaments com a becari a ‘La Vanguardia’ i ha dit tenir la sensació que s’està perdent «el relleu del temps»: «Em fa la sensació que l’estem perdent, el temps, que estem perdent el reporterisme», ha assenyalat.

«El reporter dubta; el tertulià, no. Al reporter li agrada que la realitat el sorprengui; a l’opinant, no. El reporter mai, mai acabarà besant això que anomenem realitat, és impossible, però és el que més acosta els seus llavis», ha afirmat.

Com a reporter de la secció internacional de ‘La Vanguardia’, García-Planas ha cobert al llarg de la seva carrera la desintegració de Iugoslàvia i guerres al golf Pèrsic, el Líban, Israel, Palestina, l’Afganistan o Líbia, i és autor, entre altres obres, de ‘La revancha del reportero’ o ‘Jazz en el despacho de Hitler’.

En aquesta edició, l’associació de Segòvia de periodistes també ha entregat el Premi Cirilo Rodríguez d’Honor a la presidenta d’honor de Reporters Sense Fronteres, María Dolores Masana, que a partir d’aquest divendres comparteix distinció amb Enrique Meneses (2010) i Carmen Sarmiento (2018).

Masana va treballar 40 anys a ‘La Vanguardia’, dels quals 20 els va passar com a enviada especial a l’Orient Mitjà i en països del Magrib, on va cobrir conflictes com la guerra d’Algèria que va començar l’any 1991.

Als seus 85 anys, la veterana periodista ha esmentat en el seu discurs d’acceptació del guardó les periodistes Sheila Johanna García, Yessenia Mollinedo i Shireen Abu Ahleh, assassinades en els últims deu dies «per exlicar tot allò que els poders, els que siguin, no volen que se sàpiga».

Ha elogiat l’ofici de periodista, «el millor del món» segons la seva opinió, per descriure-ho com «explicar a la gent el que li passa a la gent amb el rigor i honestedat més gans possible» i ha dedicat el guardó als seus cinc fills.

Els altres dos finalistes

Els dos finalistes del XXXVII Premi Cirilo Rodríguez, que té com a presidenta d’honor la reina Letizia, han sigut la corresponsal de la cadena SER a Brussel·les, Griselda Pastor, i el corresponsal d’‘El País’ a Mèxic, Amèrica Central i el Carib, Jacobo García.

Griselda Pastor, que ja va ser finalista el 2013, ha dit sentir-se «enriquida» per aquest premi, sobretot per haver guanyat «dos amics», amb referència als altres dos finalistes, i «amb més ganes de continuar informant que mai».

D’altra banda, Jacobo García, que ha estat recentment cobrint la guerra d’Ucraïna, ha denunciat els perills als quals s’enfronten els professionals de la informació en alguns països de Centreamèrica i ha reivindicat el periodisme «amb honestedat, amb rigor i amb ràbia».

«És realment el sentiment que tenim davant els abusos, davant els feminicidis, davant la mort impune de periodistes, davant la corrupció que existeix... i aquest és un sentiment amb el qual exercim, gairebé amb el ganivet entre les dents, mirant d’anar a cada història», ha declarat.

El primer premi està dotat amb 8.000 euros i la «Lent de la Terra», un trofeu fabricat per la Reial Fàbrica de Cristalls de La Granja, mentre que cadascun dels dos finalistes reben 2.000 euros i una peça de cristall menor.

La guanyadora de la passada edició va ser la llavors corresponsal a Àsia-Pacífic per a RTVE Mavi Doñate, i van quedar com a finalistes el ‘freelance’ i corresponsal a l’Àfrica Occidental per al diari ‘El País’ José Naranjo i Francisco Carrión, que va passar deu anys com a ‘freelance’ al Caire (Egipte).

Origen i premis anteriors

El guardó s’organitza en memòria del periodista de Segòvia Cirilo Rodríguez, corresponsal de Ràdio Nacional d’Espanya (RNE) a Nova York, que va morir a Madrid el 21 de novembre del 1980 quan acudia a la seva feina la Casa de la Radio, i que entre altres esdeveniments va narrar l’arribada de l’home a la lluna.

A la llista de premiats al llarg dels anys figuren professionals com Manu Leguineche, Hermann Tertsch, Rosa María Calaf, Javier del Pino, Marc Marginedas, Mónica García Prieto, Cristina Sánchez o Javier Martín.