Sánchez supera gràcies al suport del PP el veto d’ERC a la llei de Seguretat Nacional

El Govern central va salvar ahir una altra difícil votació. Amb el cas Pegasus tensant la seva relació amb Esquerra, l’executiu va aconseguir el suport del PP per continuar la tramitació de la reforma de la llei de Seguretat Nacional. Els populars van votar en contra de les esmenes a la totalitat presentades pels republicans i per JxCat, i van evitar així que decaigui la modificació proposada pel Govern que permetrà la intervenció de l’Estat per garantir recursos de primera necessitat davant situacions de crisi. Això sí, els conservadors van avisar que el seu suport no suposa «un xec en blanc».

Amb el bloc de la investidura desarmat després de conèixer-se l’espionatge a més de 60 dirigents i activistes de l’independentisme basc i català, el Govern es va enfrontar ahir a la que podria haver estat la segona votació de pes que perdés durant la legislatura. Les dues esmenes a la totalitat de JxCat i d’ERC, així com sobre l’esmena amb text alternatiu d’ERC, van deixar l’executiu central en mans de les formacions de la dreta. El PP i Vox van donar suport al Govern, tot i que només els primers van allargar la mà a continuar negociant la norma. «Es tracta d’una modificació puntual i específica, que no afecta el seu contingut essencial. L’únic que es pretén és garantir que els recursos estratègics a disposició de l’Estat siguin els adequats per fer front a una crisi i dotar l’Estat d’eines per anticipar-se a les crisis i agilitzar la presa de decisions», va dir el ministre de la Presidència, Félix Bolaños. La resposta a les crítiques Aquestes explicacions no van ser suficients per als partits independentistes que van registrar les esmenes. «No és més que un 155 encobert per treure’ns competències per la cara», va asseverar la diputada d’ERC Montserrat Bassa. La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, va remarcar per la seva banda que la norma «fulmina» les competències de Catalunya.