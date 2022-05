El president turc, Recep Tayyip Erdogan, va assegurar aquest divendres que Turquia no és favorable a una adhesió de Finlàndia i Suècia a l’OTAN, i va acusar els països escandinaus de donar refugi a militants kurds. «No en tenim una opinió positiva. Els països escandinaus són com una casa d’hostes per a organitzacions terroristes», va dir a la premsa Erdogan, citant el Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK), considerat un grup «terrorista» per Turquia, la Unió Europea i els Estats Units.

El cap d’Estat va assegurar que no vol «que es repeteixi el mateix error que es va cometre amb l’adhesió de Grècia». «Seguim actualment l’evolució de Suècia i Finlàndia, però no en tenim una opinió positiva, perquè van cometre un error a l’OTAN respecte a Grècia abans, contra Turquia», va declarar el cap d’Estat després de l’oració de divendres a Istanbul. La reacció de Turquia és la primera veu dissonant en el si de l’OTAN sobre la possibilitat d’adhesió de Finlàndia i Suècia a l’Aliança de l’Atlàntic Nord. Des del començament de la crisi i després de la invasió russa a Ucraïna, Turquia ha fet tot el possible per mantenir bones relacions amb els dos països, dels quals depèn estretament la seva economia.