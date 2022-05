El Govern francès ha anunciat aquest dissabte per error la dimissió a través d’un comunicat publicat a la seva pàgina d’internet, una ensopegada que ha corregit al cap d’uns minuts. «El primer ministre Jean Castex ha presentat la dimissió del Govern al president de la República Emmanuel Macron», diu el missatge, segons indiquen diversos mitjans locals.

La seu del Govern, al Palau de Matignon, ha reconegut que la publicació del comunicat s’ha produït a causa d’un «error de manipulació informàtica que no hauria d’haver passat», ha informat la ràdio pública France Info. En tot cas, França espera de manera imminent la dimissió del Govern, tot i que no està prevista almenys fins dilluns, quan es preveu que s’anunciï el nom del pròxim primer ministre.

El segon mandat de Macron ha començat oficialment avui, però la dimissió de l’Executiu i la formació del nou s’ha retardat alguns dies. Inicialment, es va deure al viatge previst de Castex al Vaticà demà per a la cerimònia de canonització de tres figures de l’Església catòlica, entre elles tres franceses. No obstant, l’Elisi ha anunciat aquest matí que Macron viatjarà demà als Emirats Àrabs Units amb motiu de la mort del president d’aquest país, Khalifa bin Zayed al-Nahayn, i per mostrar el seu recolzament al nou mandatari, el seu germà Mohammed.

Atès que el president i el primer ministre no poden ser a l’estranger alhora, Castex es quedarà a França i el titular d’Interior, Gérald Darmanin, ocuparà el seu lloc en la cerimònia vaticana. Macron ja va avançar dilluns passat a Berlín, durant el primer viatge a l’estranger després de la reelecció del 24 d’abril, que tenia decidit qui seria el pròxim primer ministre, però que no ho anunciaria en aquell moment.