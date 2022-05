Finlàndia confia en l’adhesió a l’OTAN, però reconeix que pot trigar mesos

El president finlandès, Sauli Niinistö, va comunicar aquest dissabte per telèfon al seu homòleg rus, Vladímir Putin, que Finlàndia té intenció de sol·licitar l’ingrés a l’OTAN els propers dies, segons un comunicat de l’Oficina de Presidència. «En unir-se a l’OTAN, Finlàndia enfortirà la pròpia seguretat i assumirà les seves responsabilitats», assenyalava Ninistö al ccomunicat.

Per la seva part, el Vladimir Putin va admvertir a Sauli Niinistö, que la renúncia a la neutralitat per part del país nòrdic per ingressar a l’OTAN seria una decisió «errònia»,ja que «no hi ha cap amenaça per a la seguretat de Finlàndia», va informar el Kremlin en un comunicat.

Tot i això, Finlàndia compta que la seva adhesió a l’OTAN és un procés que pot durar «uns quants mesos» i confia que la seva frontera amb Rússia «romandrà pacífica», va declarar aquest dissabte a Berlín el seu ministre d’Exteriors, Pekka Haavisto.