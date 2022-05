Ucraïna ha denunciat que l’Exèrcit rus ha fet servir bombes de fòsfor blanc, una arma química il·legal segons la Convenció d’Armes Químiques de 1997, a prop d’Irpín i de Hostómel, a l’àrea metropolitana de Kíiv.

«Els invasors russos van utilitzar fòsfor prohibit als suburbis nord-occidentals de Kíiv», va afirmar l’alcalde d’Irpín, Oleksandr Markuixin, al seu canal de Telegram. «La zona aproximada on es va causar destrucció va ser a Hostómel-Irpín», va afegir en el seu missatge, acompanyat de fotos que semblen mostrar un grapat d’espurnes que cauen del cel nocturn, segons va informar l’agència de notícies Ukrinform.

L’alcalde de la localitat, on es registren combats pràcticament des de l’inici de l’atac rus, el 24 de febrer, va destacar que l’ús de fòsfor blanc «és un crim contra la humanitat i una violació de la Convenció de Ginebra de 1949».

¿Què és?

El fòsfor blanc és un al·lòtrop, un element químic que s’utilitza en la indústria química i com a agent incendiari. Amb aquest element es fabriquen les bombes de fòsfor blanc, conegudes en l’argot militar com a WP, White Phosphorus

Ja han sigut utilitzades en altres guerres, com la del Vietnam, on es van denominar popularment Willy Peter.

El producte és un element semiviscós blanquinós o groc d’olor semblant a l’all. Crema fàcilment al contacte amb l’oxigen i forma una densa cortina de fum blanc que oculta els moviments de les tropes. L’ús d’aquestes bombes està admès internacionalment per a aquesta funció, però no per llançar-les contra la població civil, ja que les partícules incandescents de fòsfor produeixen profundes cremades.

El 1993 es va aprovar en la Convenció sobre les Armes Químiques un tractat per controlar aquest tipus d’armes, i està en vigor des de l’any 1997. Un total de 193 nacions van ratificar el tractat, entre les quals hi ha Rússia i els Estats Units.