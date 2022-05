Felip VI va acordar ahir veure’s amb Joan Carles I a Madrid sense concretar la data. Segons fonts de la Zarzuela, no se sap si serà al maig, al juny o al juliol i és el rei emèrit qui ha de decidir quan viatja a la capital espanyola. Així ho van acordar a través d’una conversa telefònica que van mantenir durant la visita de Felip VI a Abu Dhabi, segons van confirmar fonts de la Casa Reial. El monarca va fer un viatge llampec a aquest país per donar el condol al nou president dels Emirats Àrabs Units per la mort del seu pare. El rei emèrit va marxar d’Espanya a l’agost del 2020 després dels casos de presumpte cobrament de comissions i retirades de diner negre de comptes de Suïssa i amb diverses investigacions judicials obertes.

Felip VI va viatjar a Abu Dhabi, on resideix el seu pare des que va marxar d’Espanya per conèixer el nou president dels Emirats Àrabs i traslladar-li el condol per la mort de l’anterior cap d’estat, el xeic Jalifa Bin Zayed al-Nahyan. Felip VI i l’emèrit no es van veure però sí que van parlar per telèfon. Carta de l’emèrit El març passat el rei emèrit va enviar una carta al seu fill assegurant que es quedaria a viure a Abu Dhabi, on havia trobat «la tranquil·litat», però ja li anunciava que tornarà «amb freqüència» a Espanya per visitar «família i amics». La Fiscalia espanyola havia decidit poc abans arxivar totes les investigacions obertes sobre les activitats econòmiques de l’antic sobirà, fet que facilita la seva tornada.