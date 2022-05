«La sida ens ha ensenyat molt d’infeccions com la covid-19»

Torna la gala People in Red.

Tindrà un punt molt especial: Serrat, a qui tinc el gust de conèixer i amb qui tinc amistat des de fa anys, ha decidit actuar-hi l’any del seu comiat dels escenaris. Ell mateix va dir que ens volia ajudar en la investigació, i li estic molt agraït. Sempre la fèiem al desembre, coincidint amb el Dia Mundial de la Sida, però aquest any la vam traslladar a l’estiu per la situació epidemiològica que hi havia a finals de l’any passat amb la sisena onada.

A més, la Fundació Lluita Contra la Sida deixarà de dir-se així...

Sí, coincideix amb un canvi de marca de la fundació. Fa 30 anys que es va crear i ara passa a anomenar-se Fundació Lluita Contra les Infeccions. Té sentit perquè tot el coneixement generat al voltant de la sida ha fet que puguem avançar molt en la lluita contra altres infeccions.

Contra la covid, per exemple?.

Per exemple. Però la sida també ens ha ensenyat sobre els bacteris multiresistents als antibiòtics o sobre les infeccions en persones immunodeprimides. Hem vist que els bacteris multiresistents moltes vegades es poden curar amb un trasplantament fecal. Donat el ventall de malalties a què ens dediquem -que són totes les infeccions-, atesa tota aquesta diversitat en la investigació, no tenia sentit que l’entitat seguís anomenant-se Fundació de Lluita Contra la Sida.

I, en concret, què ens ha ensenyat la sida del coronavirus?.

La sida era una malaltia molt estigmatitzada, i encara ho està. En aquest sentit, fou molt important la contribució que vàrem fer des de la fundació i també des d’IrsiCaixa. La investigació en el camp de la sida ens va ensenyar el desenvolupament de fàrmacs, el paper del sistema immunitari en les infeccions, la importància de la detecció precoç de la resposta immunitària, quina part jugava un paper més important en la protecció en les persones infectades. A partir de la sida, hem anat avançant en altres malalties com el virus de l’Ebola, el virus sincitial respiratori (VRS), en malalties relacionades amb l’envelliment -ja que la sida accelera l’envelliment, l’anomenada immunosenescència-. També vam aprendre el paper que jugava la microbiota, que són els milions de bacteris de l’intestí i que tenen un paper important en la resposta immunitària. Gràcies a la sida es va aprendre moltíssim i per això van ser molt importants les gales que vam fer, ja que ens van permetre recaptar diners per començar immediatament investigacions. Ara necessitem diners per seguir uns estudis amb una cohort anomenada #coronavis, que busca conèixer la durada de l’eficàcia de les vacunes en la gent més gran de 65 anys.

Encara no se sap quantes vegades caldrà vacunar la gent gran.

Exacte, i és essencial. Cal tenir present que la vacuna és molt eficaç, però que també disposem de fàrmacs que, si s’administren en els primers dies de la infecció, redueixen en un 85% la progressió de la covid-19. Són el paxlovid, el remdesivir i els anticossos neutralitzants. Però, insisteixo, és important indagar quins són els paràmetres que indiquen que una persona de més de 60 o 65 anys podrà tenir una progressió dolenta o no malgrat estar vacunada. L’ideal és trobar vacunes que siguin esterilitzants [les que impedeixen el contagi], perquè la vacuna ara no evita la infecció, sinó la malaltia greu.

Vostè va advertir fa poc que, atès que òmicron causa una malaltia essencialment lleu, no genera gaires anticossos. Quanta gent es reinfectarà en aquesta onada?

Jo tinc diversos casos que s’han reinfectat d’òmicron al cap de quatre mesos. Hi ha un altre assumpte, que és la immunosenescència, l’envelliment del sistema immunitari. Comença més enllà dels 50 anys i fa que la resposta immunitària desaparegui abans. D’això no se’n tenia gaire idea, però gràcies a la investigació d’IrsiCaixa, del grup de Marta Massanella, Julià Blanco i Júlia García, es va demostrar que sí, que es perd. Per això hem d’estar preparats per revacunar més vegades, encara que hem de veure quines revacunacions són les més òptimes. Sembla que les vacunes que incorporin també la variant òmicron no són les que més protegirien, però sí les que inclourien la variant beta i la de Wuhan.

Tornant a la sida. Per què no trobem la vacuna? Sembla sempre que estem molt a prop...

El virus de la sida té una capacitat de mutar altíssima, per això dissenyar una vacuna que cobreixi totes les variants costa molt. Si bé s’està desenvolupant una vacuna preventiva, encara no se’n tenen resultats. El sistema immunitari sempre va un pas per darrere, triga un temps a desenvolupar la resposta d’anticossos neutralitzants i d’immunitat cel·lular. I quan ho fa, les partícules han canviat. Però el repte més important és l’eradicació de la malaltia, que ja està cronificada, una mica difícil perquè el virus s’amaga en unes cèl·lules, que són els limfòcits CD4, però en un percentatge baixíssim, en menys dun 1%. Per això cal identificar-les i destruir-les, i això no és senzill perquè per això cal reactivar aquest virus que està dins d’aquestes cèl·lules que aparentment són normals. I, un cop el virus surti, poden aparèixer molts virus mutants, i aquí has de tenir uns anticossos que els bloquegin i una immunitat cel·lular generada per una vacuna terapèutica que hagi educat el sistema immunitari per reconèixer les mutants virals. No és senzill.

Ara mateix tot indica que ens estarem vacunant diverses vegades l’any.

Sí, però cal saber cada quant t’has de vacunar, quina és la combinació de vacunes més òptima, què cal incorporar perquè sigui més eficaç davant de totes les variants. I això necessita investigació, i la investigació necessita diners. Hi ha molt de talent a Catalunya i Espanya, però necessitem que els centres de recerca tinguin diners. Ara, el grup de Nuria Izquierdo i Julià Blanco, a IrsiCaixa, ha comparat els tests d’antígens ràpids i ha vist que detecten molt bé l’òmicron. No sabíem si eren efectius per a l’òmicron i la investigació ens ha fet veure que sí.

I quan l’infectat dóna positiu?

Amb les noves variants que circulen, el test d’antígens dóna positiu al quart dia després d’haver tingut el primer símptoma. Per això és important fer-se diversos tests.

Ja noten la pujada d’ingressos per covid-19?

La veritat és que sí, hi ha més ingressos, encara que també és cert que no s’aprecia un increment important a les ucis. Però cal fer el seguiment de la immunitat generada per les vacunes, que sabem que va minvant. Els anticossos neutralitzants en les persones vacunades cauen molt als sis mesos i més en la gent gran. Així que, si no anem revacunant, hi haurà una reducció important dels anticossos. Continua havent-hi morts per covid-19, segueix havent-hi ingressos a les ucis. Les mascaretes han de continuar utilitzant-se en interiors, en espais tancats: serveixen per prevenir infeccions i reinfeccions.

Sembla que acabarem tots l’any amb una quarta dosi de la vacuna, oi?

Sí, sembla que sí.

I veurem més pandèmies?.

Sí; de fet, ja n’hi ha moltes. La investigació ha de focalitzar-se en el concepte One Health [una sola salut: la humana, l’animal, la mediambiental]. La globalització i l’escalfament del planeta faran que hi hagi zones de desertització, que saltin els virus dels animals als humans: és l’anomenada zoonosi. Els animals no estan tractats correctament, estan amuntegats, i així salten les infeccions.