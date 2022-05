El cas de la secta sexual desarticulada a mitjan març a la localitat de Vistabella, en la qual presumptament es cometien actes aberrants comesos tant amb adults com menors d'edat, ha donat un gir inesperat, ja que el considerat com a líder d'aquesta organització, Antonio G.L., de 64 anys, ha mort a la presó. S'investiguen les causes de la sobtada mort d'una persona que va aportar poques claus a l'assumpte de la secta sexual, ja que es va acollir al seu dret a no declarar. Des de la seva detenció, en una espectacular operació desplegada per la Policia Nacional a mitjan març, romania a la presó provisional en el centre penitenciari de Castelló.

Desarticulen una secta destructiva a Castelló que cometia abusos sexuals a nens i adults Fonts consultades per Levante-EMV, del mateix grup editorial de Diari de Girona, van qualificar l'estança d'Antonio al centre penitenciari de complicada. D'una banda, a causa de la seva discapacitat (tenia problemes creixents de salut, mobilitat reduïda i anava en cadira de rodes), per la qual cosa en tot moment va estar a l'àrea d'infermeria. Però sobretot per presentar una conducta (especialment en els primers dies) altiva i prepotent. Des que el Jutjat d'Instrucció número 6 de Castelló decretés el seu ingrés a la presó provisional sense fiança, el principal investigat en la trama es va mostrar «altiu» i «irrespectuós» amb el personal de la presó, qui el va qualificar de «maleducat». Amb el pas dels dies, aquest caràcter hauria canviat, amb major predisposició a col·laborar, mentre estava a la infermeria, i fins i tot comptava amb l'ajuda d'un altre pres per poder fer front als seus problemes de mobilitat. En la primera fase de la investigació es va calcular que podria enfrontar-se a una pena de fins a 80 anys de presó per diversos delictes.