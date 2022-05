Els 27 segueixen sense un acord per a l’embargament del petroli rus

Gairebé dues setmanes després que la Comissió Europea presentés la seva proposta per imposar una sisena ronda de sancions a Rússia, amb l’embargament al petroli rus com a proposta estrella, els 27 segueixen sense trobar la unanimitat necessària per aprovar el nou paquet sancionador. «Lamentablement, no s’ha pogut arribar a un acord. Tenim les mateixes dificultats amb el petroli i el tema tornarà al Coreper i els ambaixadors continuaran discutint», ha confirmat l’Alt Representant per a la Política Exterior i de Seguretat Comuna de la UE, Josep Borrell, al final d’un llarg Consell d’Afers Exteriors en el qual ha tornat a quedar palès que hi ha un país, Hongria, que en bloqueja l’aprovació.

«El que he vist és un suport aclaparador al sisè paquet de sancions i a l’embargament, i no seria una exageració dir que només hi ha un país que continua bloquejant l’embargament al petroli», ha resumit el ministre d’Exteriors ucraïnès, Dimytro Kuleba, que s’ha desplaçat a Brussel·les per tornar a explicar com és la situació a Ucraïna i demanar a la UE que comenci a preparar un setè paquet de sancions que inclogui propostes per «matar totes les exportacions russes».