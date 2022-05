El Pentàgon ha fet públics aquest dilluns els vídeos de tres albiraments d’objectes voladors no identificats (ovnis) per part dels seus pilots, un d’aquests recollit el 2004 i dos del 2015.

El Departament de Defensa «publica aquests vídeos per aclarir qualsevol malentès per part del públic sobre si les gravacions que han anat circulant són reals o no, i si n’hi ha més (contingut) en els vídeos. El fenomen aeri que s’aprecia en els vídeos continua classificat com a no identificat», ha explicat el Pentàgon sobre aquestes imatges, que havien sigut filtrades i estan circulant a la xarxa des del 2007 i 2017.

Pentagon declassifies three previously leaked videos taken by U.S. Navy pilots that show ‘unidentified aerial phenomena,' which some claim are UFOs pic.twitter.com/Yb7NYulgJ0 — Reuters (@Reuters) 28 de abril de 2020

El primer vídeo, el del 2004, va ser compartit per un dels tripulants que van presenciar l’escena el 2007; més tard va ser publicat juntament amb dos vídeos més per l’organització To The Stars Academy (TTSA) i el diari ‘The New York Times’ el desembre del 2017 i el març del 2018. El setembre passat, l’Armada nord-americana va reconèixer que les tres gravacions eren reals, però fins ara no les havia difós oficialment.

«FLIR1» i «Go Fast»

La primera gravació, coneguda pels experts com a «FLIR1», mostra un objecte de forma oblonga, que s’accelera fora de la vista dels sensors. En el vídeo anomenat «Gimbal» s’escolta un membre de la tripulació dir «mira aquesta cosa», en referència a un objecte volador que, segons van dir, semblava anar contra el vent el 2015.

Finalment, en la gravació coneguda com a «Go Fast», també de l’any 2015, s’aprecia un objecte volador que sembla que es troba sobre la superfície de l’aigua i s’escolta els equips militars que es pregunten: «¿Què dimonis és això?» i «¿Què és això, home?».

La web The Black Vault, dedicada a desclassificar documents governamentals, va ser la primera a destapar que la Marina nord-americana va considerar que els fenòmens albirats van ser considerats ovnis pels equips d’especialistes.

La Marina sempre ha demanat que no es conclogui que són objectes extraterrestres. Així, ha assenyalat que són «fenòmens aeris no identificats» i ha posat èmfasi en això, que no saben què són.