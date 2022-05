Exteriors destinarà un milió d’euros a millores de salaris

Hi havia un incendi laboral amb el focus al Regne Unit que començava a estendre’s a altres països. Personal laboral d’ambaixades i consolats irritats i protestant, entre altres coses, per un sou congelat durant 13 anys. Són administratius, ordenances, xofers, majordoms, personal de servei domèstic o cuiners… Exteriors intentarà apagar-lo amb «fins a un milió» d’euros per a pujades de sou a «vuit països» anglosaxons i nòrdics, segons fonts sindicals i del Govern. Es tractaria del Regne Unit i, en principi, Austràlia, Canadà, els EUA, Finlàndia, Suècia, Dinamarca i Noruega, encara que la llista definitiva, que ha de gestionar Hisenda, no és pública.

Els sindicats valoren la decisió, però la consideren un arranjament temporal. Volen reprendre la revisió anual negociada que es feia des del 1990. «Es crea la il·lusió òptica que això és una solució, però només és un pegat després de 13 anys sense pujades. Arriba amb molt de retard i quan la foguera ja està encesa, encara que cal reconèixer que José Manuel Albares és el primer ministre [d’Exteriors] que ha fet un pas endavant», assegura Osmany Llanes, secretari general de la secció exterior de CCOO.