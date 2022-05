El govern de Boris Johnson augmenta la pressió sobre la Unió Europea (UE) perquè accedeixi a renegociar alguns punts del <strong>Protocol d’Irlanda del Nord</strong>. La ministra d’Afers Exteriors, Liz Truss, va anunciar dimarts a la Cambra dels Comuns la intenció de l’Executiu de presentar una nova legislació per modificar unilateralment el Protocol. Truss va indicar que el polèmic projecte de llei estarà preparat «en les pròximes setmanes», però va insistir que el Regne Unit prefereix renegociar amb Brussel·les. La tramitació en tot cas portarà mesos.

«No pretenem eliminar el Protocol. Reforçarem aquelles parts que funcionen i modificarem les que no, però mantindrem una negociació paral·lela amb els nostres socis de la UE», va assenyalar la ministra. Truss va afirmar que «els tràmits duaners per moure mercaderies dins del Regne Unit han provocat un augment de burocràcia i costos significatius per a les empreses» i algunes han hagut de tancar. «Sense resoldre aquests i altres assumptes no podem restablir l’Executiu i preservar el difícil progrés de l’Acord de Divendres Sant», va afirmar.

Els membres del Partit Unionista Democràtic, es neguen a formar coalició de govern amb el Sinn Féin fins que no es modifiqui el Protocol. Els republicans, la força més votada en l’última elecció, igual com altres partits polítics a la província, no volen una escalada de tensió amb la UE.

Guerra improbable

Truss va assegurar que la nova legislació en marxa no incomplirà la legalitat internacional, paraules rebudes amb reticència pels parlamentaris. El portaveu d’Exteriors laborista, Stephen Doughty, li va recordar que, «el Regne Unit ha de mantenir la seva paraula. El món ens està mirant i dubta si fer o no acords amb nosaltres».

Al ser preguntat, després de la intervenció de la ministra, si el país pot permetre’s entrar en una guerra econòmica amb la UE, Johnson va considerar «improbable», que això passi, «però hem d’arreglar els problemes de la situació política a Irlanda del Nord». El primer ministre també prefereix negociar una solució. «Ens encantaria fer-ho d’una manera consensuada», però «necessitem procedir amb una solució legislativa alhora».