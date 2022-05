Suècia se suma a la veïna Finlàndia i també sol·licita la seva entrada a l’OTAN

La primera ministra sueca va confirmar ahir que Suècia seguirà els passos de Finlàndia per a sol·licitar la seva entrada a l’OTAN, una decisió motivada per la inseguretat que ha generat la invasió russa d’Ucraïna en els dos països escandinaus, que han mantingut fins ara una política de no-alineament en el terreny militar. «Informarem l’OTAN de volem convertir-nos en membre de l’Aliança», va afirmar la primera ministra, Magdalena Andersson.

Igual que va fer Finlàndia la setmana passada, Suècia ha completat els tràmits parlamentaris per sol·licitar la seva integració a l’OTAN. Està previst que, en breu, els dos països nòrdics presentin conjuntament la petició oficial d’adhesió a l’Aliança Atlàntica. Així, abandonaran la seva històrica neutralitat en una decisiva maniobra precipitada per la invasió russa d’Ucraïna. L’organització està esperant ben predisposada als seus nous membres, als quals ha garantit un procés ràpid d’adhesió malgrat les reticències anunciades per Turquia. En paral·lel, Rússia, que intenta encaixar la garrotada que suposa aquesta ampliació, continua amenaçant amb conseqüències a llarg termini.

El president Vladimir Putin ha detallat que Rússia no considera l’adhesió dels dos països veïns com una amenaça, però que el desplegament d’infraestructura militar pot deslligar una resposta de Moscou. Després de l’anunci de Finlàndia el diumenge, Suècia tenia previst oficialitzar la seva candidatura a l’OTAN aquest dilluns després d’un debat en el Parlament. El Parlament suec es va reunir després que el partit socialdemòcrata, en el poder, i sis dels vuit partits representats en la Cambra es declaressin favorables.

La primera ministra sueca, Magdalena Andersson, ha mostrat el seu interès en què l’adhesió sigui sostinguda per una «àmplia majoria» parlamentària abans de l’anunci oficial del Govern de presentar la candidatura. Anderson ha reconegut que el seu país està clarament influenciat per Finlàndia en aquesta marxa.

L’entrada en l’OTAN de Finlàndia i Suècia és un debat que està sobre la taula des de fa anys. Però la invasió russa d’Ucraïna, ha precipitat la decisió. Si Suècia es convertís en l’únic no membre de l’OTAN en la zona de la mar Bàltica es trobaria «en una posició molt vulnerable» va dir Andersson, esmentant el risc de veure a Rússia «augmentar la pressió sobre Suècia».