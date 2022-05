"Hi ha coses estranyes al cel". Amb aquesta frase el Ministeri britànic de Defensa reconeixia, en documents del 1983, que s'havien vist ovnis, un material classificat en aquell moment i que avui, per fi, ha vist la llum.

No es tracta d'un episodi d'Expedient X, sinó d'un cas real. El mateix Ministeri de Defensa ha documentat que es van veure suposades figures extraterrestres i objectes voladors no identificats en diferents llocs del país, segons uns informes divulgats avui pel departament d'Arxius Nacionals.

Per primera vegada, vuit documents redactats entre el 1978 i el 1987 estaran des d'avui disponibles per al públic, encara que Arxius Nacionals espera desclassificar-ne 150 més durant els pròxims quatre anys.

Testimonis sorprenents

Entre els textos figura el cas d'un home que va explicar amb tot detall els seus contactes "físics i psíquics" amb extraterrestres des que era petit.

Segons va explicar aquest home, un dels extraterrestres, al qual anomenava Algar, va ser assassinat el 1981 per altres "éssers estranys" quan estava a punt de posar-se en contacte amb el Govern britànic.

En un altre cas, clients i el personal d'un bar, ubicat a la localitat de Tunbridge Wells (al sud-est d'Anglaterra), van dir que havien vist un objecte amb llums verdes i vermelles que es dirigia a l'aeroport londinenc de Gatwick.

En un text de l'any 1984, diversos testimonis van assegurar que havien vist un plat volador sobre el pont de Waterloo, mentre que, en un altre del 1986, un pilot va informar que havia vist un objecte difícil de descriure a prop de la seva aeronau, a unes 1,5 milles nàutiques.

L'interès ocult

Aquesta informació va ser considerada tan important que les autoritats van demanar a la policia i a les bases militars aèries que registressin qualsevol observació d'objectes inexplicables. Però el personal d'intel·ligència de la cartera de Defensa estava més interessat a saber si els casos de suposats ovnis eren, en realitat, missions d'espionatge encobertes d'altres països.

Un document del 1983 assenyala que "l'únic interès del Ministeri de Defensa en informes sobre ovnis és establir si revelen alguna cosa interessant per a la defensa". "Els informes són elevats al personal d'operacions, que els estudien com a part dels seus deures normals", encara que "el Ministeri de Defensa no nega que hi ha coses rares al cel".

Llums difícils d'explicar

Nick Pope, que va treballar per a Defensa durant 21 anys i s'encarregava d'investigar aquestes observacions, ha dit que, "si bé no hi ha evidència de petits homes verds en aquests arxius, són d'un interès immens per a escèptics i creients".

"El fet de veure ovnis es deu possiblement a una mala identificació de llums d'aeronaus i meteorits, però alguns casos són més difícils d'explicar, i hi ha ovnis vistos per agents de la policia i pilots, i casos d'ovnis registrats en radars", segons Pope.

El departament d'Arxius Nacionals assegura que el nombre de denúncies sobre ovnis es va duplicar després que s'estrenés, el 1977, la pel·lícula Encontres a la tercera fase, del director Steven Spielberg.