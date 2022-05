La Zarzuela i el Govern ultimen el retorn de Joan Carles I

La Zarzuela, el Govern i els assessors de Joan Carles I estan ultimant el retorn de l’emèrit a Espanya. Ni la Casa del Rei ni l’Executiu volen concretar encara quin dia tornarà, però l’excap d’Estat sí que ha fet saber, a través del periodista Fernando Ónega, que va ser director de premsa d’Adolfo Suárez, que aquest cap de setmana estarà a Sanxenxo (Pontevedra). Joan Carles I és un gran aficionat a les regates i aquests dies hi ha competició.

El monarca porta gairebé dos anys sense trepitjar territori espanyol, des de que, el 3 d’agost de 2020, se’n va anar a viure a l’estranger per a posar distància física amb el seu fill i que les nombroses informacions sobre la seva fortuna oculta no el danyessin. Poc després va transcendir que havia triat Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units) com a destinació. En aquest temps ha manifestat en més d’una ocasió el seu desig de tornar a través d’amics, encara que finalment no va poder complir la seva voluntat perquè li ho van desaconsellar tant la prefectura de l’Estat com el Govern.

L’operació per organitzar el retorn s’està portant amb molta discreció. Els interlocutors que representen Joan Carles I davant la Zarzuela i l’Executiu són dos, principalment: el seu advocat, Javier Sánchez-Junco, i l’exdirector del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) Félix Sanz Roldán.

Segons fonts de les negociacions, les tres parts han participat en «una cerimònia de l’estira-i-arronsa» per a intentar «acontentar tothom». L’executiu de Pedro Sánchez ha anat comunicant a les dues parts les seves recomanacions en relació al moment de la tornada i també al fet que veu adequat que s’allotgi a la Zarzuela. L’interlocutor ha estat el ministre de Presidència, Félix Bolaños.

Però malgrat dir en aquest temps, a través dels seus amics, que volia tornar, l’emèrit no va concretar fins al març al seu fill de manera clara com es plantejava la seva tornada a Espanya. Ho va fer després que la fiscalia arxivés totes les investigacions per la inviolabilitat de la qual gaudeix el cap de l’Estat per la Constitució, la prescripció dels delictes i les dues regularitzacions fiscals que va fer.

Després d’aquest pas de la fiscalia, Joan Carles I va escriure una carta al fil en la qual hi va posar per escrit que volia continuar residint a fora i que tornarà a Espanya «sovint», però només per temporades per «visitar la família i amics».

La concreció de la data de tornada el proper dissabte, i el detall que té previst també visitar la seva família a Zarzuela, arriba ara un dia després que es fes públic que el pare i el fill havien parlat per telèfon la vigília en sòl emiratí, arran de viatge de Felip VI a Abu Dhabi a donar el condol per la mort de l’anterior cap d’Estat dels Emirats, el xeic Jalifa Bin Zayed al-Nahyan, encara que no va anar a visitar el seu pare.