Estudis apunten el coronavirus com a causa de l’hepatitis rara infantil

La covid-19 podria estar darrere de l’hepatitis rara infantil. Una carta publicada a la revista The Lancet demana investigar aquesta hipòtesi per millorar els tractaments i evitar futurs trasplantaments. «És una hepatitis molt greu. El 10% dels nens que la pateixen acaben amb un trasplantament de fetge», adverteix Matilde Cañelles, immunòloga del Consell Superior d’Investigacions Científiques. Des del començament d’abril, quan el Regne Unit va detectar el primer pacient, no han deixat d’augmentar els casos. Ja hi ha uns 450 confirmats a tot el món, 22 a Espanya. «Que la covid-19 sigui la causa d’aquesta hepatitis s’està investigant, encara que aquesta opció sempre hi va ser. La covid-19 provoca la síndrome inflamatòria multisistèmica (MIS-C) en nens, que moltes vegades produeix hepatitis. Alguns investigadors ja hi apuntaven», explica Cañelles, que matisa que la informació serveix per recuperar dades sobre aquesta hepatitis rara.