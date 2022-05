El Govern aprova les baixes laborals per regles doloroses

Després d’una dura negociació entre PSOE i Podem, el Govern va aprovar ahir l’avantprojecte de reforma de la llei de l’avortament, que a més de blindar l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs en la sanitat pública, amplia la protecció dels drets reproductius i en matèria de salut de les dones. Per afavorir el bseu enestar, el text legal crea, per primera vegada en un país occidental, les baixes laborals per regles doloroses, que seran prescrites pels metges, com la resta d’incapacitats temporals, quan hi hagi un diagnòstic de dismenorrea. Així mateix, la normativa, que encara té una llarga tramitació per davant, inclou un permís laboral en cas d’avortament, tant voluntari com involuntari.

No hi ha dades fefaents de quantes dones pateixen regles doloroses o dismenorrea, però els ginecòlegs calculen que entre un 25% i un 50% per causes com quists, miomes, pòlips i endometriosi, encara que de vegades no se’n troba el motiu. Alguns estudis apunten que fins i tot el 70% de les dones, alguna vegada a la seva vida, han patit regles acompanyades de molt dolor.

Pel que fa a l’àmbit laboral, el col·lectiu Cyclo va fer una enquesta el 2015 que assenyala que el 78% de les dones admet que tenen dolors menstruals que afecten la seva feina però no demanen una baixa. Els motius adduïts són «perquè no poden faltar», «per por de la repercussió», «perquè els feia vergonya dir per què no anaven» o «perquè necessiten anar a treballar».

Pel que fa a l’avortament, l’any 2020 es van produir 88.269 interrupcions de l’embaràs, el 90% a petició de la dona i la resta perquè ella o el nadó estaven en un risc greu. A aquestes xifres cal sumar-hi els avortaments que es produeixen espontàniament, que pateixen al voltant del 21% de les embarassades, abans de la vintena setmana de gestació.

En el cas dels avortaments involuntaris, sobretot si la dona està en el segon o tercer trimestre d’embaràs, ja es preveu que les afectades puguin tenir baixes laborals davant les afectacions físiques o psíquiques que comporten. Però els permisos no estan generalitzats en els avortaments voluntaris.

La menstruació i els avortaments no són les úniques situacions en què la salut de les dones pot interferir amb la feina. El Govern ha acordat que les embarassades, a partir de la setmana 39 de gestació, tinguin dret a un permís universal, que no depengui del criteri mèdic, com passa fins ara, si durant l’embaràs es presenten molèsties que impedeixen treballar o és bo per a la salut de la mare o el nadó. Igualtat pretenia que fos a partir de la setmana 36, però el permís s’ha rebaixat en la negociació amb el PSOE. I hi ha altres malalties que afecten majoritàriament les dones que poden afectar el seu exercici laboral i que no són motiu de baixa laboral, llevat de les situacions més greus. En la resta, les afectades solen aguantar a base de fàrmacs. Per exemple, la depressió, que en alguns casos està associada a les hormones femenines, com quan apareix amb la síndrome premenstrual o amb la menopausa. Es calcula que la depressió afecta el doble les dones que els homes.

Es produeix el mateix amb les migranyes, on el percentatge ascendeix a 8 de cada 10 dones. I també en alguns casos els forts mals de cap estan relacionats amb els canvis hormonals en les dones.