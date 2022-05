Ja només queden 13 països que no hagin registrat un sol cas de Covid-19. Palau, petita nació del Pacífic composta per 340 illes, va notificar dissabte els seus primers casos de coronavirus, perdent el seu preuat estatus com un dels pocs països del món lliures de Covid-19. Les autoritats han cridat a la calma després que els dos primers casos, dos viatgers que van donar positiu després d’arribar de Guam, fossin posats en quarantena juntament amb els seus contactes.

«Demanem a tothom que mantinguin la calma», va dir el Ministeri de Sanitat en un comunicat, després de decidir no imposar mesures de confinament. Amb més del 80% dels 18.000 habitants totalment vacunats, el president Surangel Whipps va insistir que el remot Estat insular «és segur». Els països que encara no han notificat cap cas són: Tuvalu Turkmenistan Tonga Tokelau Saint Helena Illes Pitcairn Niue Nauru Micronèsia Kiribati Corea del Nord Illes Cook Samoa Americana Fins dissabte, Palau era un dels catorze països del món que no havia registrat cap cas del virus, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Palau, situada a uns 1.000 km a l’est de les Filipines, va ser un dels pocs països que va evitar la Covid-19 després de tancar les seves fronteres al principi de la pandèmia, malgrat l’enorme cost que va suposar per a la seva economia, dependent del turisme. La majoria dels altres països que figuren a la llista de països lliures del virus de l’OMS són també petites nacions insulars del Pacífic.