L’executiu torna a demanar explicacions a l’emèrit davant el seu imminent retorn

El Govern continua posant-se de perfil, de portes enfora, en tot allò que afecta la tornada del rei emèrit a Espanya, que podria ser imminent, per a aquest mateix cap de setmana. Continua afirmant que aquesta és una qüestió que afecta exclusivament Joan Carles I i el seu fill, en què la Moncloa no hi intervé. Ara bé, sí que considera que l’excap de l’Estat ha de donar explicacions a la ciutadania.

No obstant, aquesta última exigència quedava ahir una mica diluïda per boca del mateix executiu. Els periodistes van preguntar a la portaveu del Govern en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, i ella primer va esquivar la qüestió. Davant la insistència, Isabel Rodríguez va assegurar que «les consideracions» que havia fet el president Sánchez «tenen la mateixa vigència avui que ahir». La Casa del Rei va continuar ahir sense voler informar de quin dia concret tornarà l’emèrit. Fonts coneixedores de l’organització d’aquest viatge van assegurar que avui la Zarzuela detallarà com serà aquesta primera visita de Joan Carles I i aclarirà en quin moment i quin format es veurà amb el seu fill, Felip VI. Aquesta trobada, després de gairebé dos anys sense veure’s, tindrà lloc a la seu de la Prefectura de l’Estat, on l’excap de l’Estat va residir 57 anys de la seva vida, fins a l’agost del 2020, quan se’n va anar a viure als Emirats Àrabs Units.