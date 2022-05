El Parlament Europeu ha confirmat aquest dimecres que no ha pogut verificar les credencials dels tres eurodiputats de JuntsxCat –Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toní Comín– a més de la credencial del representant d'ERC, Jordi Solé, perquè no ha rebut la documentació necessària de la Junta Electoral Central espanyola (JEC), que exigeix acatar o jurar la Constitució. Segons ha explicat el president de la comissió d'Assumptes Jurídics del Parlament Europeu, Adrián Vázquez (Ciutadans) el següent pas ara serà sol·licitar a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, que requereixi a la JEC que enviï la documentació necessària o, en cas que no sigui possible, «l'explicació de la seva absència i les conseqüències que se'n derivin».

La verificació de les credencials és un tràmit formal que han de complir tots els eurodiputats quan aconsegueixen l'acta per comprovar que no hi ha incompatibilitats amb el càrrec. Un tràmit que s'hauria d'haver acabat fa mesos i que la pandèmia ha obligat a retardar fins ara. Ha sigut Roberta Metsola l'encarregada d'anunciar la conclusió del tràmit en relació amb els 49 eurodiputats que s'han incorporat en els últims dos anys, per reemplaçar altres eurodiputats sortints o cobrir les vacants deixades després del Brexit. En aquest llistat, no obstant això, no hi ha els quatre independentistes catalans.

«Hi ha hagut una mica més de retard de l'habitual perquè hi ha quatre casos que ens han requerit fer un estudi jurídic més profund per tenir-ho tot analitzat i completat. En aquests quatre casos hem demanat l'opinió legal del servei jurídic de la cambra i l'assessoria legal d'experts de fora de les institucions, i després de l'anàlisi el Parlament Europeu ha conclòs que no es pot verificar les credencials de les actes parlamentàries de Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí i Jordi Solé», ha explicat Vázquez, que va entrar també després de la sortida del Regne Unit de la UE i l'acta del qual s'ha verificat en aquesta tanda.

Sense efectes de moment

Segons ha explicat el representant de Ciutadans, l'Eurocambra també ha constatat que fins ara «no han rebut ni la notificació ni la documentació que acrediti amb total claredat que s'hagin complert els requisits exigits per a l'acreditació de les actes d'aquestes quatre persones», ha afegit apuntant que és la JEC que ha de determinar quines accions han d'adoptar. La decisió, adoptada amb 20 vots a favor i 1 abstenció, no implica la retirada de l'acta d'eurodiputat.

Com els afecta a la feina diària? «A la pràctica, entenc que no els afecta en absolut. Això no és una conclusió dins del procediment. No podem prendre decisions perquè ara està en mans de l'autoritat competent, que és la Junta Electoral Central, no del Parlament Europeu. Fins que no ens notifiquin que tenen la documentació pertinent o davant la falta de la notificació quines són les conseqüències», ha afegit el president de la comissió d'assumptes jurídics, que també ha precisat que no hi ha terminis i que és la primera vegada que passa una cosa semblant.

L'anunci posa en perill la decisió adoptada a finals de desembre del 2019 pel llavors president del Parlament Europeu, David Sassoli, que va decidir reconèixer Puigdemont i Comín com a eurodiputats després de la sentència del Tribunal de Justícia de la UE sobre Oriol Junqueras, en la qual s'assenyalava que no feia falta jurar la Constitució a Madrid per accedir a l'escó. «Són dues coses diferents, la sentència i la verificació de les credencials, però si llegeixen la sentència, no elimina els requisits fixats pel dret de cada estat membre d'adquirir la condició d'eurodiputats ni per extensió la necessitat de rebre notificació oficial de les autoritats competents abans de concedir la condició plena. Per tant, no afecta la verificació de les credencials», ha assegurat.

Segons fonts de l'Eurocambra, si la Junta Electoral Central constata que no s'han pogut verificar quedaria en mans del Parlament Europeu determinar, després d'una anàlisi jurídica, la possible suspensió dels seus drets i prerrogatives com a eurodiputats, que podria incloure la suspensió del dret de vot o el salari, entre d'altres. Aquesta suspensió es podria prolongar fins que juressin la Constitució o hi hagi un pronunciament sobre el recurs pendent del Tribunal General de la UE.